Đắk Lắk: Các địa phương phía Đông khẩn trương ứng phó mưa lũ

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập đường tại xã Tuy An Đông. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, tại xã Hoà Mỹ, một người đàn ông bị nước cuốn trôi mất tích trong đêm 11/11 đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), địa phương đã cho hơn 1.600 học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn trước tình hình mưa lớn kéo dài. Hiện, tuyến đường DH75 qua thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1 bị chia cắt do ngập cục bộ. Còn tại khu vực chợ Hòa Thịnh ghi nhận mực nước dâng khoảng 0,8m, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán người dân tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến vị trí an toàn.

Nhiều nhà dân tại xã Hòa Mỹ bị ngập trong đêm do mưa lớn gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Hoà Mỹ, một người đàn ông đi bắt cá trong đêm 11/11 bị nước lũ cuốn trôi mất tích cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào lúc 11 giờ ngày 12/11. Nạn nhân là ông N.V.T (sinh năm 1981, trú tại thôn Quảng Mỹ, xã Hoà Mỹ). Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Có mặt tại hiện trường sạt trượt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo đơn vị vận hành huy động khoảng 10 máy móc dọn dẹp đất đá tràn ra trên mặt đường. Đến khoảng 10 giờ sáng 12/11, công tác khắc phục xong, bảo đảm xe lưu thông.

Theo thông tin từ các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hiện lượng mưa tại nhiều khu vực đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ ngập úng vẫn còn hiện hữu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, suối. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị nhân lực và phương tiện để kịp thời hỗ trợ, di dời người dân khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng xã Hòa Xuân kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở. Ảnh: TTXVN phát

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động chấp hành hướng dẫn sơ tán của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trên sông Bàn Thạch nước lũ đang giảm dần. Dự báo trong 24 giờ tới kể từ 9h ngày 12/11, trên sông Bàn Thạch và Sông Kỳ Lộ lũ tiếp tục giảm dần và duy trì ở mức từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng trên sông Cô, lũ dự báo tiếp tục tăng nhanh. Mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức xấp xỉ báo động 3. Còn các sông khác dao động ở dưới báo động 1.