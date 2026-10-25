Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột hướng tới đô thị đại ngàn, trung tâm cà phê toàn cầu

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị

Sáng 24.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 33 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ chức không gian đô thị gắn với bản sắc đại ngàn

Đồ án quy hoạch được xây dựng trong bối cảnh địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển địa phương.

Đây được xác định là cơ sở quan trọng để định hình không gian phát triển Buôn Ma Thuột trong dài hạn, nâng cao vai trò trung tâm vùng và tạo động lực lan tỏa đến các địa bàn lân cận.

Theo định hướng, Buôn Ma Thuột sẽ phát triển thành đô thị đại ngàn, thành phố sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên; đồng thời giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ của tỉnh và khu vực.

Buôn Ma Thuột sẽ trở thành đô thị đại ngàn, thành phố sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại của Tây Nguyên

Với phạm vi nghiên cứu gần 37.800 ha, đồ án tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, dựa trên khung cảnh quan tự nhiên “5 suối, 2 hồ” và 6 phân khu chức năng.

Cấu trúc phát triển gồm 9 trung tâm, 2 trục động lực và 2 hành lang phát triển, trong đó ưu tiên mở rộng không gian đô thị về phía Đông và Đông Nam.

Các trung tâm đa chức năng, dịch vụ du lịch sinh thái được định hướng gắn với hồ Ea Nhái, hồ Ea Kao và sông Sêrêpốk; kết nối với những khu vực phát triển công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp thông minh.

Cách tổ chức này hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, đồng thời tạo sự liên kết giữa các khu vực đô thị và vùng phụ cận.

Về kinh tế, quy hoạch xác định 3 trụ cột gồm công nghiệp chế biến sâu gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nâng tầm thương hiệu cà phê trên thị trường quốc tế và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Tây Nguyên.

Hệ thống giao thông được định hướng kết nối đa phương thức, gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng theo mô hình TOD.

Song song với quá trình đô thị hóa, đồ án đặt yêu cầu bảo vệ hệ thống sông suối, mặt nước và không gian xanh; chủ động giải quyết tình trạng ngập úng, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, việc bảo tồn 33 buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là một nội dung quan trọng, hướng tới không gian đô thị hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, thể hiện qua ý tưởng “buôn trong phố, phố trong buôn”.

Buôn Ma Thuột sẽ trở thành trung tâm đô thị vùng, cực tăng trưởng động lực của toàn khu vực và vươn tầm “Thủ phủ cà phê toàn cầu”

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đánh giá cao định hướng của đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát chỉ tiêu sử dụng đất, bảo đảm tính khả thi, phân định rõ trách nhiệm thực hiện và tăng cường tính đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp với các phân khu đô thị.

Bà Cao Thị Hòa An lưu ý cần bổ sung các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xác định rõ mạng lưới sông suối, nạo vét và khơi thông dòng chảy nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, cần quan tâm bổ sung nguồn nước ngầm, điều hòa vi khí hậu và bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường tự nhiên.

Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị Buôn Ma Thuột cần tạo dấu ấn rõ nét cho thương hiệu "Thủ phủ cà phê toàn cầu"

Ông Đỗ Hữu Huy đề nghị tạo dấu ấn rõ nét cho thương hiệu “Thủ phủ cà phê toàn cầu” thông qua các công trình biểu tượng như quảng trường, đại lộ, tuyến phố chuyên đề cà phê và những không gian công cộng đặc sắc.

Việc bố trí các phân khu chức năng cần bảo đảm tính tương hỗ, phát huy tiềm năng của từng xã, phường và tích hợp các tiêu chí đô thị thông minh.

Đồng thời, quy hoạch cần làm rõ hơn tính kết nối liên vùng thông qua tuyến cao tốc CT23, hành lang kinh tế cửa khẩu biên giới; xác định lộ trình phát triển đường sắt truyền thống và đường sắt tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2035-2050.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất phát triển trạm sạc xe điện, bãi đỗ xe thông minh, kinh tế tuần hoàn trong xử lý môi trường; chú trọng bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoàn thiện quy hoạch, tạo động lực phát triển dài hạn

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị của Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định và đơn vị tư vấn; đồng thời yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đồ án, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tỉnh và giữ vững tầm nhìn dài hạn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cơ bản thống nhất với phương án tổ chức 6 phân khu theo ranh giới 6 phường, cấu trúc 9 trung tâm, 2 cực tăng trưởng và 2 hành lang phát triển.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị

Cơ quan lập quy hoạch được yêu cầu tính toán linh hoạt các kịch bản dân số, khai thác tối đa lợi thế cảnh quan sinh thái, giữ gìn bản sắc Tây Nguyên trong tổ chức không gian đô thị; đồng thời phát huy hiệu quả trục động lực Võ Văn Kiệt và tăng cường liên kết với các vùng phụ cận.

Đối với hạ tầng kỹ thuật và xã hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, cấp điện, thoát nước, nhà máy xử lý rác thải và nghĩa trang.

Đáng chú ý, cần nghiên cứu phương án mở rộng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, hướng tới đạt chuẩn sân bay quốc tế vào năm 2050, đồng thời tính toán khả năng đáp ứng các mô hình kinh tế tầm thấp và phương tiện taxi bay.

Các phương án phát triển sân golf tại khu vực hồ Ea Kao phải được xem xét hài hòa với yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu cũng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Buôn Ma Thuột đối với toàn vùng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên, tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho giai đoạn đến năm 2035. Cùng với đó, cần siết chặt công tác quản lý quy hoạch, giữ vững kỷ cương, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ, bảo đảm tính ổn định trong quá trình triển khai.

Toàn bộ hồ sơ đồ án và các phụ lục dự án phải được khẩn trương hoàn thiện. Công tác truyền thông, quảng bá tiềm năng và xúc tiến đầu tư cần được đẩy mạnh thông qua hình ảnh, video trực quan, sinh động, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với tầm nhìn đến năm 2050, Buôn Ma Thuột được kỳ vọng phát triển thành đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc, khẳng định vị thế cực tăng trưởng động lực của Tây Nguyên và từng bước đưa thương hiệu “Thủ phủ cà phê toàn cầu” vươn xa trên bản đồ quốc tế.