Đắk Lắk bồi dưỡng thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới cho đội ngũ cán bộ cơ sở xã Buôn Đôn

Quanh cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ số phát triển nhanh, thông tin tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của mỗi người. Công tác thông tin đối ngoại cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đối với xã biên giới Buôn Đôn, công tác này gắn với tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi thông tin chính xác, dễ hiểu đến với bà con góp phần đưa chính sách vào cuộc sống; mỗi hình ảnh đẹp được lan tỏa góp phần giới thiệu văn hóa, con người Buôn Đôn.

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt bốn chuyên đề trọng tâm gồm: Phổ biến, triển khai Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết quả thực hiện kịch bản điều hành nền kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Qua đó, giúp cơ sở nắm chắc quy định, sử dụng thông tin chính thống để tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk truyền đạt tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tiếp thu các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng cung cấp, xử lý và truyền thông thông tin đối ngoại tại cơ sở; kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; biên tập sản phẩm truyền thông; nhận diện xử lý và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng…

Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, trao đổi làm thế nào để vận dụng kiến thức vào nhiệm vụ, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp để đưa thông tin chính xác đến Nhân dân.

Cán bộ cơ sở, lực lượng vũ trang và người dân nâng cao trách nhiệm kiểm chứng thông tin; không chia sẻ tin giả, thông tin xuyên tạc; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp đến cơ quan có thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong vận động bà con; phối hợp Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thông qua hội nghị góp phần phát huy vai trò của lực lượng thông tin cơ sở trong định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân với Bộ đội Biên phòng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.