Đắk Lắk: Bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Long làm trụ trì chùa Cảnh Thạnh

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Thông Hòa, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Thanh, viện chủ tổ đình Long Tường; Hòa thượng Thích Tâm Căn, viện chủ chùa Phước Thể (tỉnh Lâm Đồng); Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng môn phong tổ đình Nghĩa Phương.

Về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk có Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quảng Huy, Phó Trưởng ban Trị sự, Bổn sư của Đại đức tân trụ trì; cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn phong tổ đình Nghĩa Phương; đại diện các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử gần xa.

Chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Chúc Phát đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Long đảm nhiệm trụ trì chùa Cảnh Thạnh.

Sau đó, Thượng tọa Thích Nguyên Minh trao quyết định đến Đại đức tân trụ trì trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức và toàn thể đại chúng.

Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, Đại đức Thích Nhuận Long dâng lời phát nguyện, nguyện tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm công dân, giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Dịp này, Đại đức tân trụ trì đón nhận những lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ Ban Trị sự, chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni và huynh đệ đồng môn.

Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Huy, Bổn sư của Đại đức tân trụ trì, bày tỏ niềm tri ân chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các cấp lãnh đạo và Ban Hộ tự đã tin tưởng, giao phó trọng trách cho Đại đức Thích Nhuận Long. Thượng tọa cũng kỳ vọng Đại đức tân trụ trì nhận thức sâu sắc giá trị và trách nhiệm của người trụ trì trên con đường phụng sự Đạo pháp.

Thượng tọa Thích Quảng Huy phát biểu

Đại diện chính quyền, bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng Đại đức Thích Nhuận Long. Bà bày tỏ tin tưởng Đại đức tân trụ trì sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự, gắn bó với chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bà Lê Thị Thanh Bích phát biểu

Đại diện Ban Hộ tự, Phật tử Nguyễn Thị Phượng, pháp danh Quảng Hoàng chia sẻ niềm xúc động khi chùa Cảnh Thạnh chính thức có vị trụ trì hướng dẫn đạo tràng tu học sau thời gian khuyết vắng từ năm 2023. Phật tử cũng phát nguyện cùng đạo tràng giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tích cực trợ duyên Đại đức tân trụ trì trong các Phật sự, góp phần xây dựng chùa Cảnh Thạnh ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm.

Ban huấn từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Minh nhấn mạnh vai trò của vị trụ trì trong việc ổn định và phát triển các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện, góp phần xây dựng Giáo hội vững mạnh. Theo Thượng tọa, trụ trì là người gìn giữ mạng mạch Phật pháp, thực hành tinh thần “Trụ Như Lai xứ, hành Như Lai sự”; do đó, cần nghiêm trì Giới luật, tuân thủ Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với tự viện và hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến tán dương công đức chư tôn đức, chính quyền các cấp và Phật tử đã trợ duyên để buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Hòa thượng sách tấn Đại đức Thích Nhuận Long, trên cương vị mới, cần giữ tâm xả ly, chuyển hóa những cảm xúc cá nhân, không để trở thành chướng ngại đối với niềm tin của đại chúng; đồng thời thực hành hạnh khiêm cung, nhẫn nhục, nỗ lực phụng sự Đạo pháp và Dân tộc; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, gìn giữ tinh thần lục hòa và phụng sự nhân sinh.

Phật tử tham dự lễ

Sau buổi lễ, tại Tổ đường, chư tôn đức chứng minh cùng đại biểu chính quyền và Phật tử thành kính dâng hương, tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Nguyên Lợi, vị tiền bối đã dành nhiều tâm huyết phụng sự Đạo pháp và chốn tổ Cảnh Thạnh.