Đắk Lắk: Bộ đội Biên phòng trao nhà Đại đoàn kết tặng người dân vùng biên giới

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Giáp.

Tham dự có Thượng tá Trần Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm nay phải ăn ở, sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn, Đồn Biên phòng Yok M’Bre đã báo cáo, tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết.

Đây là nguồn kinh phí trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026.

Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà khang trang, kiên cố, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Yok M’Bre đã phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Đồn Biên phòng Yok M’Bre tặng quà và chúc mừng gia đình ông Giáp.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.