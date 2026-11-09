Đắk Lắk: BĐBP đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ, chiến sĩ.

Nội dung các ý kiến tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm quân trang, quân nhu, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt và công tác tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đề xuất cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất, cải thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt, tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...

Cán bộ đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Quang Thấm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt tại đơn vị.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của bộ đội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Đỗ Quang Thấm phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; qua đó củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.