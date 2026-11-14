Đắk Lắk bắt tạm giam hai đối tượng tham gia 'rửa tiền' cho các nhóm tội phạm

Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tham gia "rửa tiền" cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Công an nhanh chóng xác minh, triệu tập hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, hai đối tượng liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ Công an thu thập được, cả hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ trong năm 2025, hai đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ.

Sau đó, hai đối tượng sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch, chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật mà có và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt cần liên hệ ngay cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định của pháp luật./.