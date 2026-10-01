Đắk Lắk: Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn và nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại các chùa.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin quá trình điều tra, triệt phá đường dây phân bón giả và vụ trộm cắp đến các cơ quan báo chí. (Ảnh: N.H).

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện, triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh thông tin, quá trình điều tra, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại. Các bị can bị điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Cơ quan công an thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón dùng để sản xuất, pha trộn, đóng gói hàng giả. Tang vật được phát hiện tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can. (Ảnh: CACC).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng sự chênh lệch về giá giữa những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau.

Nhóm này nhập khẩu phân bón có giá thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó, các đối tượng thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ để bán với giá cao hơn. Mức chênh lệch được xác định trung bình khoảng 4.100-4.300 đồng/kg.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán hơn 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Trong số này, chỉ 461 tấn phân bón có nguồn gốc từ Bỉ.

Số còn lại không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ quốc gia này để đưa ra thị trường, tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng.

Phân bón được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính được xác định trên 60 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, phân bón giả được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh, về cùng tội danh. Công ty có địa chỉ tại Nhà xưởng 1A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh chủ động phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Thông tin cần cung cấp gồm thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm. Các đơn vị, cá nhân cần bảo quản tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân, đại lý và cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin về đơn vị sản xuất, đăng ký, mã số phân bón, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng từng lô hàng.

Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, chất lượng hoặc giá bán, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về kết quả điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại 18 ngôi chùa. Theo đó, đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, đúng đêm Giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ, kẻ gian đột nhập phòng ngủ của trụ trì chùa Phước Vân, thôn 23, xã Krông Bông, cạy tủ gỗ, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do ngôi chùa nằm ở khu vực hẻo lánh, vụ án xảy ra lúc đêm khuya. Camera duy nhất trong khuôn viên không gắn thẻ nhớ nên không ghi lại được hình ảnh, hiện trường có rất ít dấu vết. Sau gần 6 tháng điều tra, ngày 15/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Hà Văn Yên, sinh năm 1988; Ngô Văn Hòa, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1986, cùng trú tỉnh Gia Lai. Yên có 3 tiền án, Hòa có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, sáng 16/2, Thanh lái ô tô Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào chùa, cạy tủ lấy tài sản. Sau khi gây án, nhóm này trở về Gia Lai theo quốc lộ 14C. Yên sau đó dùng tiền trộm cắp mua ô tô Ford Raptor. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại những ngôi chùa ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tổng giá trị tài sản bị lấy trộm tại các chùa trên 4 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở thờ tự không cất giữ nhiều tài sản có giá trị tại phòng ngủ hoặc khu vực sinh hoạt chung; thường xuyên kiểm tra camera, hệ thống cửa, khóa tủ và bố trí người trông coi trong thời gian diễn ra các lễ lớn. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.