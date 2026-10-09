Đắk Lắk: Báo động tình trạng liên tiếp xảy ra bạo lực học đường

Ngày 9.10, lãnh đạo UBND xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang xác minh vụ nữ sinh đánh nhau gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em N.T.T.V., học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar), và em N.T.D.L., học sinh lớp 9 Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tul).

Chiều 7.10, hai nữ sinh hẹn gặp nhau tại một khu vực vắng người trên địa bàn xã Ea Tul để nói chuyện. Trong quá trình gặp mặt, đôi bên xảy ra cãi vã. V. sau đó dùng dao mang theo tấn công L., khiến nữ sinh lớp 9 bị thương ở mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể, chảy nhiều máu.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, Trường THPT Trần Quang Khải đã yêu cầu V. viết bản tường trình và đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét, thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ tại khu vệ sinh nhà trọ. Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Cư M’gar cũng bị bạn học hành hung, làm nhục tại khu nhà trọ trên đường Kim Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 5.10.2026. Hai nữ sinh liên quan trực tiếp là em H. và em N.N.U.T., cùng học lớp 10 tại Trường THPT Cư M’gar.

Nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ và dùng điếu thuốc dí vào mặt. Ảnh: cắt từ clip

Từ mâu thuẫn bắt nguồn bởi lời trêu đùa giữa T. và một học sinh khác, H. được cho là đã đưa T. đến khu nhà trọ rồi kéo vào khu vực nhà vệ sinh để hành hung.

Tại đây, H. bị phản ánh đã túm tóc, giật đầu, tạt nước và ép T. quỳ gối. Đáng chú ý, nữ sinh này còn bị cho là đã dùng đầu điếu thuốc đang cháy dí vào mặt bạn học, khiến nạn nhân bị bỏng.

Sự việc được quay lại bằng điện thoại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến nữ sinh bị hại hoảng sợ, ảnh hưởng đến tâm lý và việc đi học. Gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý những người liên quan và yêu cầu gỡ bỏ các hình ảnh, video xúc phạm danh dự của em.

Nữ sinh bị hành hung, làm nhục và quay clip phát tán lên mạng xã hội, hiện rơi vào trạng thái bất an, lo sợ, không dám đến trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THPT Cư M’gar đã yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, mời phụ huynh làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Hai vụ việc liên tiếp tại Đắk Lắk là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Mọi mâu thuẫn cần được phát hiện, giải quyết từ sớm; không để những xích mích tưởng chừng nhỏ dẫn đến hành vi bạo lực và những hậu quả đáng tiếc.