Đắk Lắk: Băng qua mưa lũ trong đêm, giải cứu tài xế xe container kẹt giữa dòng nước xiết

Ngày 12/11, Công an xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng công an xã vừa phối hợp với các lực lượng tại địa phương vừa giải cứu thành công một tài xế xe container mắc kẹt tại khu vực ngập lụt, đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã Đồng Xuân cùng các lực lượng tại chỗ đi bộ dọc tuyến đường sắt, tiếp cận giải cứu tài xế container mắc kẹt giữa dòng nước lũ. (Ảnh: CA Đồng Xuân).

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 11/11, ông Mạc Xuân Tú (SN 1978, trú tại Bình Kiến) điều khiển xe container lưu thông theo hướng Tuy An Bắc - Đồng Xuân. Khi đến khu vực Xóm Rượu, thôn Tân Hòa, đoạn giáp ranh với xã An Định cũ, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Do không biết bơi, lo ngại nước sâu và dòng chảy mạnh, tài xế không dám rời khỏi cabin, mắc kẹt trên xe giữa vùng ngập lũ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Xuân nhanh chóng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Thôn đội trưởng tổ chức cứu hộ.

Tuy nhiên, thời điểm này, tuyến đường dẫn đến hiện trường đã bị nước lũ chia cắt, phương tiện không thể tiếp cận. Các lực lượng phải đi bộ dọc tuyến đường sắt để đến vị trí xe container mắc kẹt.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Tú vào bờ an toàn, sau đó hỗ trợ di chuyển về nhà văn hóa thôn nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe.

Theo Công an xã Đồng Xuân, trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Công an xã Đồng Xuân khuyến cáo người dân không cố tình điều khiển phương tiện qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Khi gặp tình huống nguy hiểm, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh những sự cố đáng tiếc.

Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Trước đó, sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông. Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại Km1287+750-Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ ta luy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170-Km1288+240, đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3-1,3m. Riêng làn đường số 1 bị phủ đất dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam ra quốc lộ 1 tại Km1278+177. Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở. Đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Video: Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.