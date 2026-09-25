Đắk Lắk: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bàn giao nhà Đại đoàn kết đến gia đình khó khăn

Đại đức Thích Minh Phương, cùng các thành viên đoàn mang những phần quà nghĩa tình tặng gia đình bà H’Em

Từ nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng vì người nghèo, giúp cho bà con có nơi ở ổn định lâu dài tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Ngôi nhà Đại đoàn kết trao tặng cho gia đình bà H’ Em được xây dựng khang trang, kiên cố, với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Chính quyền địa phương tặng quà đến gia đình bà H’Em

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trân trọng ghi nhận và tri ân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của người dân. Việc bàn giao căn nhà lần này góp phần hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ phát động, giúp các gia đình an cư, ổn định và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lưu niệm trước ngôi nhà mới của gia đình bà H’Em

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự, Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự cho biết: Với tinh thần từ bi của Phật giáo, Ban Trị sự luôn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình thương bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các ban ngành, đoàn thể đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho gia đình bà H’Em Buôn Krông.