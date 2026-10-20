Đắk Lắk ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2031

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 20/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, một trong những nội dung quan trọng và được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm là Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2031.

Theo đó, đối tượng thu hút là cá nhân, người có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành, lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thu hút gồm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Kinh tế rừng, kinh tế biển; Năng lượng tái tạo; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Du lịch sinh thái, văn hóa, bản sắc; Phát triển hạ tầng đô thị; Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Tài chính, đầu tư; các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế-xã hội và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung danh mục theo thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trình bày các tờ trình và hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối tượng thu hút gồm: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh.

Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 Nghị định số 263/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy giải trình công tác giải ngân vốn đầu tư công tại kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.

Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối tượng hỗ trợ đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học thuộc các ngành, lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thu hút nêu trên, trừ lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Viên chức là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường chính trị của tỉnh được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo trình độ Tiến sĩ hoặc được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không tuyển dụng hoặc tiếp nhận được người đảm nhận vị trí việc làm về công nghệ thông tin thực hiện hỗ trợ để công chức, viên chức đi đào tạo trình độ cử nhân văn bằng hai các ngành, chuyên ngành liên quan công nghệ thông tin…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk giải trình về tình hình thu ngân sách từ quỹ đất đạt thấp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Người được thu hút theo hình thức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ một lần ban đầu theo trình độ, học hàm, học vị: Đại học 500 triệu đồng; Thạc sĩ 700 triệu đồng; Tiến sĩ 1 tỷ đồng; Phó Giáo sư 1,5 tỷ đồng; Giáo sư 2 tỷ đồng.

Chính sách về thu nhập theo lợi nhuận hoặc giá trị công trình: Mỗi công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số (viết tắt là công trình) từ cấp tỉnh và tương đương trở lên có giá trị thực tiễn, được cơ quan có thẩm quyền công nhận thì được hưởng 30% lợi nhuận hoặc giá trị (được quy ra thành tiền) từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường hợp không xác định được mức lợi nhuận hoặc giá trị thì mỗi công trình được hưởng mức thu nhập với giá trị bằng 5% tổng kinh phí ngân sách tỉnh chi trả cho công trình đó và tối đa là 500 triệu đồng/công trình.

Đối với công trình có nhiều người thuộc đối tượng được thu hút cùng tham gia thì mức hỗ trợ cho mỗi thành viên của nhóm được xác định theo tỷ lệ đóng góp vào kết quả công trình; tổng mức hỗ trợ cho cả nhóm bằng 5% tổng kinh phí ngân sách tỉnh chi trả cho công trình đó và tối đa là 500 triệu đồng/công trình.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Người được thu hút được hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại, trong đó được hỗ trợ tiền thuê nhà ở tối đa 10 triệu đồng/tháng với các điều kiện: Không được bố trí nhà ở công vụ và nơi ở cách trụ sở làm việc hơn 15km đối với địa bàn biên giới, miền núi, hải đảo; hơn 30km đối với các địa bàn còn lại. Được ưu tiên trong nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Đối với người được thu hút theo hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh được hưởng các chính sách hỗ trợ ban đầu mức tối đa 500 triệu đồng/người.

Chính sách hỗ trợ ban đầu chỉ áp dụng 1 lần và cho lần ký hợp đồng đầu tiên. Chính sách tiền lương được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với mức lương tối đa 100 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương này đã bao gồm tiền lương hằng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có), các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật….

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các quy định được hưởng mức hỗ trợ theo trình độ, học hàm, học vị như: Người được cấp bằng đại học 100 triệu đồng; người được cấp bằng Thạc sĩ 200 triệu đồng; người được cấp bằng Tiến sĩ 300 triệu đồng; người được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư 500 triệu đồng; người được bổ nhiệm chức danh Giáo sư 700 triệu đồng…

Chính sách này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn, mặc dù là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng so với nhiều địa phương trong cả nước thì chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo này của Đắk Lắk tương đối cao và khá hấp dẫn. Hy vọng với chính sách này, Đắk Lắk sẽ thu hút được nhiều người tài, người giỏi về công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh còn thông qua 26 nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…

Nghị quyết Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ đối với người dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An cho biết: Các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành các chính sách, đề án, quy định cụ thể, sớm đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.