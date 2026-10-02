Đắk Lắk: Bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ cận nghèo tại phường Bình Kiến

Chư tôn đức và lãnh đạo phường Bình Kiến thăm gia đình ông Đinh Văn Toàn

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Đại đức Thích Quảng Bá, Phó Chánh Thư ký phụ trách Văn phòng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cư sĩ Đoàn Phước Thuận - Quảng Duyên, thuộc Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Kiến; ông Nguyễn Khoa Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và Tổ dân phố Minh Ngọc.

Được biết, căn nhà Đại đoàn kết có diện tích 40m², kết cấu khung thép, mái lợp ngói đỏ, nền lát gạch men, có tổng trị giá 120 triệu đồng. Đây là căn nhà Đại đoàn kết thứ ba được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk triển khai trong chương trình thiện nguyện nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh phát biểu

Thượng tọa Thích Nguyên Minh cho biết chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết được Ban Trị sự thực hiện với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn về nhà ở với những gia đình còn nhiều thiếu thốn.

“Căn nhà hôm nay được trao không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, mà còn là nơi để ông bà khi tuổi cao có chỗ ở khang trang, thuận tiện cho sinh hoạt. Chúng tôi mong gia đình từ đây có thể an tâm hơn trong cuộc sống và có thêm điều kiện chăm lo cho các thành viên.”, Thượng tọa nói.

Theo Thượng tọa, việc triển khai xây dựng và trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người dân còn khó khăn, thể hiện tinh thần từ bi, sẻ chia trong đời sống xã hội.

Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể phường Bình Kiến đã quan tâm, phối hợp và đồng hành cùng Ban Trị sự trong quá trình triển khai chương trình. “Sự chung tay của chính quyền địa phương là điều kiện quan trọng để những căn nhà được hoàn thành và trao đến đúng những gia đình cần được hỗ trợ.”, Thượng tọa chia sẻ.

Lãnh đạo phường Bình Kiến tặng quà đến ông Đinh Văn Toàn

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Lê Vi Phúc ghi nhận sự đồng hành của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Ông cho rằng việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở mà còn tạo thêm động lực để các gia đình an tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Dịp này, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chính quyền phường Bình Kiến đã trao nhà và quà chúc mừng gia đình ông Đinh Văn Toàn. Trong niềm vui nhận căn nhà mới, gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ.