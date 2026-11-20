Đây là hoạt động được Viện KSND khu vực 6 triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Viện KSND khu vực 6 - Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền các hộ dân tự nguyện trả lại hơn 13 ha đất rừng đặc dụng lấn chiếm trái quy định

Theo hồ sơ do BQLRĐD Nam Ka cung cấp, diện tích 13,17 ha nêu trên thuộc lâm phần do đơn vị quản lý theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Qua công tác rà soát, cập nhật diễn biến rừng vào cuối năm 2020, đơn vị đã phát hiện 6 hộ dân có hành vi chiếm dụng, sử dụng trái phép diện tích đất rừng đặc dụng. Trên diện tích đất bị chiếm dụng, các hộ dân đã trồng nhiều loại cây ăn quả như sầu riêng, mít...

Mặc dù đơn vị chủ rừng đã tiến hành rà soát, yêu cầu xử lý nhưng đến nay, diện tích đất rừng nói trên vẫn chưa được hoàn trả, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng.

Trước tình hình đó, Viện KSND khu vực 6 - Đắk Lắk đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, xác minh, đánh giá vụ việc; đồng thời, phối hợp với BQLRĐD Nam Ka và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng đất rừng, từ đó tự nguyện hoàn trả diện tích đất đã chiếm dụng cho nhà nước.

Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 6 - Đắk Lắk làm việc với BQLRĐD Nam Ka và người dân để đối chiếu hồ sơ, bàn giao diện tích rừng bị lấn chiếm

Với sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan và tinh thần hợp tác của đại diện 6 hộ dân, 13,17 ha đất rừng đặc dụng tại khoảnh 7, tiểu khu 1399, xã Đắk Phơi đã được giao trả lại cho chủ rừng tiếp quản theo đúng quy định.

Việc bàn giao thành công 13,17 ha đất rừng đặc dụng có ý nghĩa thiết thực trong việc khôi phục quyền quản lý, sử dụng đất hợp pháp của đơn vị chủ rừng, góp phần bảo vệ tài sản công, lợi ích công và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Đây cũng là kết quả tích cực trong việc phát huy vai trò của Viện KSND trong bảo vệ lợi ích công, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ rừng.