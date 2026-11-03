Đắk Lắk: Bàn giao 4 nhà Đại đoàn kết do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho gia đình hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Pui bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Các hộ được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết gồm: Ông Nguyễn Đông, ông Nguyễn Đức Bản và bà Đặng Thị Hải, cùng ở thôn Ba Phường; ông Nguyễn Tý, ở thôn Hòa Phong.

Sau hơn 2 tháng thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đắk Lắk; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Các đơn vị trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho 4 gia đình được nhận bàn giao nhà. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tại buổi lễ, đồng chí Y Kok Mdrang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư Pui đã thăm hỏi, động viên các gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Y Kok Mdrang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư Pui phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Xúc động khi được nhận căn nhà mới, đại diện các gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Pui đã quan tâm, hỗ trợ. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định mà còn là nguồn động viên to lớn để các hộ yên tâm lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Đại diện các gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Pui đã quan tâm, hỗ trợ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Được biết, toàn tỉnh Đắk Lắk có 300 căn nhà Đại đoàn kết do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Trong đó, xã Cư Pui được hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và chung tay chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.