Đắk Lắk: Ba người chết đuối và mất tích trong ba vụ tai nạn khi mưa lũ

Trước đó do diễn biến mưa lũ phức tạp nên các trường học trên địa bàn xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk đã thông báo cho học sinh được nghỉ học trong ngày hôm nay 12/11/2026. Tuy nhiên, không hiểu vì sao sáng sớm cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Thanh Lài (SN 2015, trú tại ở xóm Suối, thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) – học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Định Tây vẫn rời nhà đến trường.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm dấu tích ông Hồ Văn Xuân.

Đến khoảng 12h40’ trưa cùng ngày, người dân phát hiện cháu Lài đã tử vong dưới thửa ruộng tràn ngập nước ở thôn Cẩm Thạch. Công an xã Phú Hòa 1 phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND khu vực 13 tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

Trong một diễn biến có liên quan, trong chiều 12/11/2026, Công an xã Suối Trai vẫn đang phối hợp Đội CC&CNCH khu vực 11 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm ông Hồ Văn Xuân (SN 1971, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Sáng cùng ngày, người đàn ông này đến khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ ở buôn Xây Dựng, xã Suối Trai để câu cá, nhưng đến 8h30’ thì mất tích.

Tổ công tác của Công an xã Hòa Mỹ tìm kiếm ông Nguyễn Văn Tuấn sau khi người đàn ông này bị nước cuốn mất tích.

Trước đó vào khoảng 21h đêm 11/11/2026, ba người đàn ông gồm Nguyễn Văn Tuân (SN 1981), Huỳnh Kim Luôn (SN 1986, cùng trú tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ) và Trần Minh Vũ (SN 1987, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ) đang trên đường đi làm trở về. Trong lúc cả nhóm lội qua con suối Mâm, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, thì ông Nguyễn Văn Tuân bị dòng nước xiết xoáy cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm, đến 10h45’ sáng nay 12/11/2026 mới phát hiện thi thể ông Tuân cách nơi bị nạn hơn 20m. Trưa cùng ngày, nạn nhân đã được chuyển giao cho thân nhân gia đình lo hậu sự.