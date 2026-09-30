Đắk Lắk: Ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng hiệp đồng, giữ vững an ninh, trật tự

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lân.

Trong quý III/2026, công tác phối hợp giữa ba lực lượng được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy chế. Việc trao đổi, xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Hồ Phí Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lân.

Nổi bật, ba lực lượng đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì hiệu quả 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, với trọng tâm là các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và tội phạm về trật tự xã hội. Trong quý III, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 230 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội, với 493 đối tượng.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng đã phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra, với 579 lượt cán bộ tham gia; duy trì 51 tổ tự quản an ninh, trật tự và 38 tổ đăng ký tham gia tự quản 71,972km đường biên giới. Trên biển, duy trì 60 phương tiện với 666 lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lân.

Quý IV/2026, ba lực lượng xác định tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc, tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tập trung phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức các cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp triển khai công tác phân giới, cắm mốc trên đoạn biên giới đất liền Đắk Lắk - Mondulkiri. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện tốt công tác sơ tuyển, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Với cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, chủ động và hiệu quả, ba lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.