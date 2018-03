Đắk Lắk: Ba học sinh rủ nhau ra sông bắt cá, 1 tử vong, 2 người suýt gặp nạn

Sau khi xuống hồ bắt cá, em Lê Mạnh (trú tại khối 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) không may bị trượt chân và đuối nước thương tâm, 2 bạn khác may mắn thoát nạn.