Đắk Lắk: An vị tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại niệm Phật đường Phước Chánh

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì tổ đình Sắc tứ Khải Đoan; cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo bà con Phật tử.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, chư tôn đức thực hiện các nghi thức niêm hương, bạch Phật, sái tịnh và an vị tôn tượng theo truyền thống Phật giáo.

Tác bạch duyên sự

Tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni được an vị tại chánh điện niệm Phật đường Phước Chánh, đáp ứng nhu cầu lễ bái, tu học và sinh hoạt của đạo tràng. Hình ảnh tôn tượng Đức Bổn Sư an tọa giữa đạo tràng, không chỉ mang giá trị tôn kính về mặt tâm linh, mà còn nhắc nhở mỗi người con Phật về con đường giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã khai mở. Từ mái nhà chung của niệm Phật đường Phước Chánh, những lời dạy về từ bi, trí tuệ, nhân quả và tỉnh thức tiếp tục được vun bồi trong đời sống của bà con Phật tử.

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ

Ban đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang ghi nhận và tán thán công đức của thiện nam tín nữ Phật tử đã chung sức xây dựng, tôn tạo niệm Phật đường ngày càng trang nghiêm. Hòa thượng nhấn mạnh, niệm Phật đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian nuôi dưỡng đời sống đạo đức, hướng con người đến những giá trị chân-thiện-mỹ. Qua đó, Hòa thượng khuyến tấn hàng Phật tử tại gia tiếp tục tinh tấn tu học, giữ gìn nếp sống thiện lành, thực hành lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày, tích cực hộ trì Tam bảo, đoàn kết xây dựng đạo tràng và chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.