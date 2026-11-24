Ngày 24/11, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, ngày 23/11, bệnh viện tiếp nhận sáu bệnh nhân cùng trú xã Ea Kly, nghi ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, chưa xác định chất gây độc.

Bệnh nhi 9 tuổi đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Ảnh: N.H

Theo bệnh viện, các bệnh nhân gồm Ph.N.H.Â (9 tuổi), H'N.N (51 tuổi, mẹ của bệnh nhân Â), Ng.T.Ph (43 tuổi), Đ.Ng.Ph.T (18 tuổi), Đ.Tr.B.A (16 tuổi) và Đ.Tr.H (44 tuổi).

Qua khai thác bệnh sử, sáng 22/11, hai mẹ con bà H'N. N mua và ăn bánh mì tại một tiệm ở khu vực Km44, Quốc lộ 26 (xã Ea Kly). Khoảng 15h cùng ngày, cả hai xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng. Gia đình tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm nên đến chiều tối 23/11 đưa hai người đến bệnh viện.

Bốn bệnh nhân còn lại cũng ăn bánh mì mua tại một tiệm ở khu vực Km44 QL26. Khoảng 18h cùng ngày, sức khỏe các thành viên vẫn bình thường. Sau đó, cả nhà cùng ăn nho nhập khẩu; khoảng một giờ sau, các thành viên đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng.

Bác sĩ Hoàng Minh Ngọc, Phó khoa Nhi cho biết, khoảng 20h ngày 23/11, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 9 tuổi trong tình trạng đau bụng, nôn ói, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột, chẩn đoán viêm ruột, nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau cấp cứu và điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện, dần ổn định.

Bà H'N.N sức khỏe dần hồi phục, tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú. Ảnh: N.H

Tại khoa Nội, bác sĩ Bạch Thùy Hải Dương, Phó khoa Nội cho biết, khoa tiếp nhận một nữ bệnh nhân được chuyển từ khoa Cấp cứu với chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp. Theo bệnh sử, sau khi ăn bánh mì, bệnh nhân đau bụng, sốt và đi ngoài phân lỏng. Bệnh nhân tự điều trị tại nhà một ngày nhưng không thuyên giảm nên đến bệnh viện.

Khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng nhiều, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Các bác sĩ truyền dịch, sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị triệu chứng tiêu hóa. Sau khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chuyển lên khoa Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện triệu chứng đau bụng và số lần đi ngoài đã giảm.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau khi được thăm khám, điều trị, sức khỏe của bốn bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Hai mẹ con H'N.N sức khỏe dần hồi phục, tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú.

Hiện chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc xuất phát từ bánh mì hay nho nhập khẩu. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên chế biến thức ăn tại nhà. Khi ăn uống bên ngoài, nên chọn cơ sở kinh doanh uy tín, được cấp phép, đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.