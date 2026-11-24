Cháu Phan Niê Hồng Ân đang nằm điều trị tại Bệnh đa khoa Thiện Hạnh. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Sáu bệnh nhân nhập viện gồm 2 gia đình, trong đó gia đình chị H.N.Niê, sinh năm 1975, và con là Ph.Niê.H.Â, sinh năm 2017, trú tại buôn Mbê, xã Ea Kly. Qua theo dõi yếu tố dịch tễ cho thấy, sáng 22/11, cả 2 mẹ con mua và ăn bánh mì tại một tiệm bánh ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai mẹ con xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm nên đến chiều tối 23/11 mới nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để điều trị. Hiện cả 2 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú và sức khỏe đã dần hồi phục.

Gia đình thứ 2 gồm 4 người: Đ.Tr.H. sinh năm 1982, Ng.Th.Ph. sinh năm 1983, Đ.Ng.Ph.T. sinh năm 2008 và Đ.Tr.B.A sinh năm 2010 đều trú tại thôn An Thịnh, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Các trường hợp sau khi có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm nhập Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để điều trị. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Qua theo dõi yếu tố dịch tễ cho thấy, sáng 22/11, cả 4 người có ăn bánh mì mua tại một tiệm ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sức khỏe của cả gia đình vẫn bình thường; sau đó cả nhà cùng ăn nho nhập khẩu và khoảng 1 giờ sau thì đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng. Gia đình tự dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ nên đến chiều 23/11 đã nhập Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để điều trị. Sau khi được xử trí y tế, sức khỏe của 4 bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo nhận định sơ bộ của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc xuất phát từ bánh mì hay nho nhập khẩu, cũng như chưa xác định được mối liên hệ nguồn cung cấp thực phẩm giữa hai nhóm gia đình trên. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần xác minh cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan tại khu vực Km 44, xã Ea Kly để làm rõ nguyên nhân vụ việc.