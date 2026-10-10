Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Ông Lê Duy Sâm (tổ dân phố Quan Quang, phường Bình Kiến) có khoảng 500 con gà chết trong đợt lũ tháng 11/2025 hiện chỉ còn thả nuôi vài trăm con. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Vướng quy định

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử cuối năm 2025, phường Bình Kiến được phân bổ 8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ người dân có vật nuôi, thủy sản và cây trồng bị thiệt hại theo thống kê. Tuy nhiên, đến nay, phường mới giải ngân gần 2 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ các hộ có cây trồng bị thiệt hại. Đối với số kinh phí còn lại gần 6 tỷ đồng, phường đề nghị hoàn trả ngân sách tỉnh. Trong đó, gần 2,8 tỷ đồng dành để hỗ trợ thiệt hại vật nuôi vẫn chưa thể giải ngân do vướng các quy định.

Trong khi đó, nhiều hộ dân bị thiệt hại vẫn mong nhận được tiền hỗ trợ để có thêm vốn tái sản xuất. Gia đình ông Lê Duy Sâm, ở tổ dân phố Quan Quang (phường Bình Kiến), có khoảng 500 con gà chết trong đợt lũ tháng 11/2025, nhưng đến nay ông mới nhận được 1 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ông Sâm cho biết đã kê khai thiệt hại để đề nghị hỗ trợ theo quy định của tỉnh, song chưa nhận được khoản hỗ trợ tương ứng. Khi bắt đầu chăn nuôi, ông Sâm không khai báo với chính quyền địa phương vì nghĩ chỉ nuôi nhỏ lẻ. Đến khi lũ xảy ra, tình huống cấp bách khiến ông Sâm không thể ghi hình để làm căn cứ chứng minh thiệt hại.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lãng, ở tổ dân phố Xuân Quan Tường (phường Bình Kiến) cho biết, năm 2025, gia đình bà nuôi 70 con gà và 30 con dúi. Đợt lũ lịch sử khiến toàn bộ số vật nuôi này chết, nhiều cây trồng và lúa bị hư hại. Tuy nhiên, gia đình bà mới được hỗ trợ 1,5 triệu đồng; khoản hỗ trợ theo diện kê khai thiệt hại đến nay vẫn chưa được nhận. Nhiều hộ dân khác tại tổ dân phố Xuân Quan Tường cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ để có thêm nguồn vốn khôi phục sản xuất.

Phường Bình Kiến là một trong 44 xã, phường đề nghị hoàn trả tổng cộng hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho tỉnh do không đủ căn cứ chi trả theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khu vực được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ, cùng các quy định của Luật Chăn nuôi.

Theo các quy định và hướng dẫn được địa phương viện dẫn, hồ sơ hỗ trợ thiệt hại vật nuôi phải có thông tin kê khai khi bắt đầu chăn nuôi và căn cứ chứng minh số lượng vật nuôi bị chết. Đặc biệt, tại những phường thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, các hộ dân, tổ chức có vật nuôi chết do lũ có thể không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, phường Bình Kiến thuộc khu vực không được phép chăn nuôi.

Trong khi đó, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, các hộ dân như ông Lê Duy Sâm và bà Nguyễn Thị Lãng sinh sống tại xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ). Sau hợp nhất, địa bàn này trở thành phường Bình Kiến nên việc áp dụng chính sách hỗ trợ phát sinh vướng mắc.

Ông Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, căn cứ các quy định hiện hành và văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, UBND phường gặp khó khăn trong việc chi trả kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Lãng (tổ dân phố Xuân Quan Tường, phường Bình Kiến) mong muốn sớm được hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo ông Khoa, việc hỗ trợ thiệt hại vật nuôi chưa thể thực hiện do Nghị quyết số 05 ngày 12/2/2026 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025, trong khi địa bàn phường không thuộc khu vực được phép chăn nuôi. Ngoài ra, nghị quyết yêu cầu người dân kê khai số lượng vật nuôi khi bắt đầu nuôi và thông tin về độ tuổi vật nuôi. Trong khi đó, khi lũ xảy ra, nhiều hộ dân không thể ghi hình để chứng minh thiệt hại, dẫn đến khó đáp ứng yêu cầu về hồ sơ hỗ trợ.

Cần giải pháp phù hợp

Xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 2.000 con gia súc và hơn 263.000 con gia cầm bị chết. Nhiều hộ gia đình có từ 5-10 con trâu, bò chết, không còn vốn để tái sản xuất. Người dân cũng không dám vay vốn để khôi phục chăn nuôi, khiến nhiều chuồng trại bị bỏ trống. Trong khi đó, tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn, danh sách các hộ dân bị thiệt hại vẫn được niêm yết công khai để tiếp tục rà soát, thống nhất trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Thôn Phước Nông (xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nằm ở vùng hạ lưu sông Ba, có 190 hộ gia đình chịu thiệt hại trong đợt lũ lịch sử tháng 11/2025 với hơn 19.500 con gia súc, gia cầm bị chết. Dù đã nhiều lần kiểm kê, xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đến nay, các hộ dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Người dân nơi đây mong muốn sớm có nguồn vốn tái đàn, khôi phục sản xuất.

Theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc giải ngân kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ phải căn cứ vào số lượng gia súc, gia cầm mà người dân đã khai báo với chính quyền cấp xã khi bắt đầu chăn nuôi.

Trên thực tế, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lâu nay vẫn không thực hiện việc kê khai, còn chính quyền cấp xã cũng chưa nắm đầy đủ số lượng vật nuôi tại các hộ. Do đó, việc xác định mức độ thiệt hại hiện nay gặp nhiều khó khăn, có trường hợp phải dựa vào thông tin xác minh từ các hộ dân xung quanh.

Tổng kinh phí tỉnh Đắk Lắk bố trí để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai trong đợt bão, lũ cuối năm 2025 là hơn 600 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã giải ngân hơn 207 tỷ đồng; đồng thời đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Khoảng 240 tỷ đồng còn lại đang được các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát để hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai còn thấp đối với nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn vận động cứu trợ, chủ yếu do các hộ chăn nuôi không có hồ sơ kê khai hoạt động chăn nuôi, gây khó khăn trong việc xác định số lượng và độ tuổi vật nuôi. Bên cạnh đó, một số trường hợp chăn nuôi tại khu vực không được phép. Khi thiên tai xảy ra, việc xác minh số lượng vật nuôi bị thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ gặp nhiều trở ngại.

Nhiều hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại trong chăn nuôi do mưa lũ cuối năm 2025 chật vật tái đàn do thiếu vốn.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và theo tiến độ đề ra. Tỉnh mong muốn giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Tuy nhiên, việc chi trả phải có đầy đủ căn cứ và tuân thủ quy định pháp luật; nếu không đủ căn cứ, địa phương không thể phê duyệt hỗ trợ. Tỉnh đã giao ngành nông nghiệp và môi trường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhưng việc hỗ trợ vẫn phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.