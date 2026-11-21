Ngày 20.11, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Là triển lãm mỹ thuật đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động mỹ thuật trên không gian văn hóa mới, tạo sân chơi chuyên nghiệp để các họa sĩ, tác giả trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những sáng tác mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk là vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, sở hữu kho tàng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk phát biểu khai mạc Triển lãm

Từ không gian đại ngàn với âm vang cồng chiêng, sử thi, mái nhà dài, bến nước, buôn làng đến nét phóng khoáng của làng chài, cửa biển và ghềnh đá ven bờ duyên hải, tất cả tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, giàu sức gợi cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, sự giao thoa giữa các vùng văn hóa đã hun đúc nên bản sắc riêng và sức sống bền bỉ của vùng đất Đắk Lắk. Bằng ngôn ngữ đường nét, màu sắc và hình khối, các tác phẩm mỹ thuật không chỉ thể hiện cảm xúc, góc nhìn của người nghệ sĩ mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tình đoàn kết, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Đắk Lắk đến với công chúng, du khách.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm năm nay thu hút 120 tác phẩm của 58 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, cùng những người con Đắk Lắk hiện ở nhiều địa phương trên cả nước.

Qua quá trình xét chọn nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 116 tác phẩm tiêu biểu của 53 tác giả để trưng bày và chấm giải; bên cạnh đó có 6 tác phẩm của 2 họa sĩ trong Hội đồng Nghệ thuật tham gia trưng bày.

Các bạn trẻ tham quan Triển lãm

Theo đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, các tác phẩm có sự phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu, hình thức thể hiện và bút pháp sáng tạo. Nhiều sáng tác khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống lao động, sinh hoạt, phong tục tập quán và những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk.

Đáng chú ý, triển lãm ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều tác giả trẻ với những tìm tòi, cách thể hiện mới, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho mỹ thuật địa phương.

Qua từng tác phẩm, người xem có dịp cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của vùng đất, con người cũng như sự giao thoa văn hóa giữa không gian đại ngàn và duyên hải.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 11 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần khích lệ phong trào mỹ thuật, thúc đẩy hoạt động sáng tác và quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian tới.