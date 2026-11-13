Đắk Lắk: 1.126 căn nhà bị ngập, hàng nghìn người sơ tán

Ngày 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo về tình hình mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất đã gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực, tập trung tại các địa phương phía Đông tỉnh.

Nước dâng lên khá nhanh ở địa bàn xã Hòa Thịnh. Ảnh chụp ngày 12/11

Hàng trăm căn nhà ở Đắk Lắk ngập sâu từ 1-3m

Toàn tỉnh ghi nhận 1.126 căn nhà bị ngập, trong đó xã Đồng Xuân chịu ảnh hưởng nặng nhất với 445 căn, có 143 căn ngập sâu từ 1-3m. Tiếp đến là xã Tuy An Bắc 420 căn, Hòa Mỹ 128 căn, Xuân Phước 67 căn, Phú Hòa 2 có 50 căn, Ô Loan 11 căn và Tuy An Đông 5 căn.

Ngoài ra, mưa dông khiến 3 căn nhà tại các xã Xuân Lộc và Tuy An Nam bị tốc mái. Tại xã Tuy An Tây, 1.357 học sinh của 3 trường, điểm trường phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Về giao thông, xã Đồng Xuân ghi nhận khoảng 10km đường bị sạt lở, bồi lấp; xã Xuân Phước có khoảng 8,2km đường nội đồng hư hỏng; xã Xuân Thọ có 817m đường bị sạt lở, hư hỏng. Nhiều đoạn trên các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642, ĐT647 bị ngập, chia cắt. Hai thôn Hà Rai và Lãnh Cao (xã Xuân Lãnh) bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại 109ha cây trồng tại xã Đồng Xuân, làm hư hỏng khoảng 2,9km công trình thủy lợi, một con bò bị chết. Nhiều diện tích sản xuất tại các địa phương khác bị ngập, chưa thống kê đầy đủ thiệt hại.

Lực lượng chức năng đưa người dân vùng bị ngập đến nơi an toàn

Ngoài ra, một trụ điện, một biển báo giao thông và một cây xanh bị đổ. Lĩnh vực thủy sản, y tế, thông tin liên lạc, công nghiệp và nước sạch chưa ghi nhận thiệt hại.

Sơ tán 1.211 hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời, sơ tán 1.211 hộ với 3.408 nhân khẩu. Riêng xã Đồng Xuân sơ tán 677 hộ, xã Xuân Phước 250 hộ và xã Tuy An Bắc 235 hộ.

Người dân được bố trí tại nhà văn hóa thôn, điểm trường và nhà kiên cố ở khu vực cao ráo. Tại xã Tuy An Đông, 275 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn; 989 lồng, bè được chằng chống, dìm sâu hoặc thu hoạch sớm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương không lơ là, chủ quan, đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ca nô được huy động đến vùng ngập để đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn

Các lực lượng chức năng duy trì trực ban 24/24 giờ, lập chốt chặn tại những khu vực ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Các chủ hồ chứa được yêu cầu vận hành đúng quy trình, không xả lũ bất thường, cảnh báo sớm cho vùng hạ du.

Theo dự báo, đến chiều tối 13/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi trên 200mm; lũ trên sông Ba có khả năng đạt mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vẫn ở mức cao.

Thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến xả tràn Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, hồ thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến xả tràn. Tính đến 16h ngày 12/11, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đạt 103,57m, trong khi mực nước dâng bình thường là 105m; lưu lượng nước về hồ đạt 1.762m³/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 1.372m³/s. Trên lưu vực sông Ba, lũ đang có xu hướng tăng. Mực nước tại trạm Củng Sơn lúc 15h cùng ngày đạt 29,66m, trên báo động 1 là 0,16m. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ tiếp tục tăng nhanh, đỉnh lũ có khả năng đạt báo động 2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các văn bản chỉ đạo vận hành, điều tiết hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Các chủ hồ được yêu cầu vận hành đúng quy trình, không xả lũ bất thường, cảnh báo sớm vùng hạ du trước khi xả tràn. Các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm xung yếu.