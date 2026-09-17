Đăk Hà đưa nông sản lên 'sàn' livestream và chuyển đổi số

Sáng 17/9, Phiên chợ nông nghiệp xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường 24/3.

Phiên chợ có hơn 30 gian hàng, được bố trí thành 5 khu vực, gồm nông sản; sản phẩm OCOP; sản phẩm thủ công truyền thống; ẩm thực; hoa, cây cảnh cùng các sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài xã.

Điểm đáng chú ý của Phiên chợ năm nay là 100% các thôn trên địa bàn xã Đăk Hà đều tham gia, mỗi thôn có ít nhất một gian hàng. Đây không chỉ là nơi giới thiệu, mua bán sản phẩm mà còn là dịp để từng thôn mang đến những sản vật đặc trưng, nét văn hóa và câu chuyện riêng của cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cùng tham quan, mua hàng tại Phiên chợ.

Từ những sản phẩm nông nghiệp được người dân vun trồng, chăm sóc đến các mặt hàng thủ công, ẩm thực truyền thống, mỗi gian hàng được kỳ vọng trở thành một “địa chỉ” giới thiệu về vùng đất và con người Đăk Hà.

Để bảo đảm chất lượng hàng hóa tại Phiên chợ, UBND xã Đăk Hà yêu cầu các đơn vị, thôn lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, không để hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện tại Phiên chợ.

Các gian hàng cũng được yêu cầu niêm yết giá công khai, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và hoàn thành việc trang trí trước giờ khai mạc.

Các sản phẩm nông sản sạch được người dân mang ra chào bán tại Phiên chợ.

Một trong những điểm mới của Phiên chợ nông nghiệp Đăk Hà năm nay là chuyển đổi số được đưa trực tiếp vào hoạt động mua bán, quảng bá sản phẩm.

Theo đó, 100% gian hàng nông sản và ẩm thực phải có mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho người mua mà còn giúp các hộ sản xuất, kinh doanh từng bước làm quen với phương thức giao dịch hiện đại.

Các đoàn viên thanh niên xã Đăk Hà thành lập tổ hỗ trợ livestream và chuyển đổi số, vừa quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, vừa hỗ trợ người dân.

Chị Phạm Thị Thanh Vân, Bí thư đoàn thanh niên xã Đăk Hà cho biết: Đoàn Thanh niên xã thành lập tổ hỗ trợ livestream và chuyển đổi số, vừa quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận hình thức thanh toán trực tuyến.

Không khí chuẩn bị cũng diễn ra sôi nổi tại các khu vực văn hóa, ẩm thực. Những món ăn truyền thống, sản phẩm thổ cẩm, đan lát cùng các tiết mục cồng chiêng, múa xoang đang được chuẩn bị, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

"Việc kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm trực tiếp và quảng bá trên môi trường số được kỳ vọng giúp các sản phẩm địa phương không chỉ tiếp cận người dân, du khách tại Phiên chợ mà còn mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn", chị Vân nói.

Không khí chuẩn bị cũng diễn ra sôi nổi tại các khu vực văn hóa và ẩm thực. Những món ăn truyền thống, sản phẩm thổ cẩm, đan lát cùng các tiết mục cồng chiêng, múa xoang đang được chuẩn bị, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

Các sản phẩm được bày bán đa dạng tại Phiên chợ.

Theo ông Trương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, Phiên chợ là hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của địa phương. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và các thôn phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm Phiên chợ diễn ra thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, Phiên chợ là cơ hội để quảng bá thương hiệu Cà phê Đăk Hà, các sản phẩm OCOP, nông sản sạch; đồng thời gắn hoạt động xúc tiến thương mại với phát triển du lịch địa phương.

“Phiên chợ lần này phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, không làm theo kiểu hình thức. Mỗi gian hàng phải thực sự là hình ảnh đại diện cho sản phẩm, văn hóa và tiềm năng của từng thôn, từng địa phương. Không chỉ tạo không gian kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, Phiên chợ còn hướng đến quảng bá thương hiệu, văn hóa và tiềm năng của Đăk Hà; mở rộng cơ hội đưa nông sản địa phương đến gần hơn với thị trường, du khách và từng bước thích ứng với nền kinh tế số”, ông Trương Văn Thành nhấn mạnh.