Đãi vàng dưới sông làm nhẫn, chàng trai khiến bạn gái bật khóc khi cầu hôn

Jack Vulcani đãi vàng dưới sông để làm nhẫn tặng bạn gái. Ảnh: Yahoo news

Thay vì mua nhẫn có sẵn, Jack Vulcani, sống tại Wheat Ridge, bang Colorado (Mỹ), quyết định tự đãi vàng để làm nhẫn cầu hôn bạn gái Joanne.

Anh dành nhiều tháng kiên trì thu thập từng hạt vàng trên các dòng sông ở Colorado. Dù biết quá trình này tốn nhiều thời gian, Jack vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng, theo Yahoo News.

“Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi chợt nảy ra ý tưởng tự làm nhẫn tặng bạn gái”, anh chia sẻ.

Ảnh: Yahoo news

Sau nhiều tháng kiên trì, anh cuối cùng cũng thu thập đủ lượng vàng cần thiết. Jack mang số vàng đến gặp thợ kim hoàn Zak Allen tại Wheat Ridge, yêu cầu người thợ nấu chảy và đúc chúng thành chiếc nhẫn.

Allen hào hứng với đề nghị khác thường này. Sau khi tìm được khuôn phù hợp, anh nấu chảy số vàng Jack mang đến và chế tác thành chiếc nhẫn cầu hôn.

Khi nhìn thấy thành phẩm, Jack vô cùng vui mừng. Sau đó, anh chuẩn bị cho màn cầu hôn. Anh đưa Joanne đi bộ đường dài, rồi cho cô xem đoạn video ghi lại hành trình mình đãi vàng ở các dòng sông.

“Tôi xem video anh ấy đãi vàng và nghĩ rằng dễ thương thật đấy, nhưng tại sao chúng ta lại xem video này vào lúc này nhỉ? Đến giữa video, tôi chợt nhận ra rằng đây chính là quá trình anh ấy làm chiếc nhẫn. Tôi đã bật khóc”, Joanne chia sẻ.

Cô cho biết mình gần như không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào trong khoảnh khắc ấy, nhưng đó là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt.

Nhìn lại công sức và thời gian bỏ ra để làm chiếc nhẫn, Jack nói điều anh mong muốn chỉ đơn giản là khiến bạn gái có một ngày thật đáng nhớ.

Với Joanne, sự chu đáo của vị hôn phu càng củng cố niềm tin rằng cô đã lựa chọn đúng người.

Jack tiết lộ anh vẫn còn đủ vàng để làm thêm một chiếc nhẫn cưới cho chính mình. Như vậy, cả hai sẽ cùng đeo những chiếc nhẫn được tạo nên từ số vàng anh tự tay thu thập.

“Dù chúng tôi có cách xa nhau đến đâu, ngay cả khi đang ở nơi làm việc, tôi vẫn có thể nhìn xuống bàn tay mình và biết rằng chiếc nhẫn trên ngón tay đang gắn kết chúng tôi”, Jack chia sẻ.