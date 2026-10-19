Đại úy QNCN Thiều Thanh Tâm và 49 lần hiến máu cứu người

Hành trình hiến máu của đồng chí Tâm bắt đầu từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi lấy máu, thấy bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, học tập, sinh hoạt tốt, anh tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, với suy nghĩ giản đơn “giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại”. Là nhân viên văn thư - bảo mật của Trung đoàn 95, đồng chí Tâm luôn đề cao tính chính xác, cẩn trọng, kịp thời, kỷ luật, tuy vậy, mỗi khi nhận được thông tin có người cần máu, anh đều chủ động tìm hiểu, sắp xếp công việc, báo cáo chỉ huy và liên hệ với cơ sở y tế để tham gia hỗ trợ.

Đại úy QNCN Thiều Thanh Tâm đăng ký tham gia hiến máu.

Đại úy QNCN Thiều Thanh Tâm trong một lần tham gia hiến máu.

Đại úy QNCN Thiều Thanh Tâm là cá nhân tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk được lựa chọn tham gia chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Để duy trì hoạt động hiến máu trong thời gian dài, anh chú trọng rèn luyện thể lực, giữ gìn sức khỏe và sắp xếp hợp lý giữa nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động thiện nguyện. Là thành viên Câu lạc bộ hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk và Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, anh tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu cứu người. Nhiều y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã biết mặt, biết tên và rất trân quý nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Tâm.

Với nghĩa cử nhân văn cao đẹp, Đại úy QNCN Thiều Thanh Tâm được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP về vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội giai đoạn 2009 - 2025; được Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026. Vừa qua, anh là cá nhân tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk được lựa chọn tham gia chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.