Đại úy Lầu Mí Phứ - Trách nhiệm và nghĩa tình nơi biên cương

Gần dân từ những việc nhỏ

Chợ phiên Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ đông dần khi đồng bào Mông, Lô Lô, Giáy… mang nông sản đến trao đổi, mua bán. Tranh thủ lúc bà con tập trung đông, Đại úy Lầu Mí Phứ cùng đồng đội tận tình hướng dẫn từng người cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sơn Vĩ có hơn 20.200 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số; đường biên giới dài hơn 41km tiếp giáp Trung Quốc, với 107 cột mốc. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ khiến việc tiếp cận thông tin, sử dụng các tiện ích số của một bộ phận người dân còn khó khăn. Những phiên chợ vì thế cũng trở thành dịp để cán bộ biên phòng gặp gỡ, trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ bà con.

Tranh thủ lúc người dân đi chợ phiên, Đại úy Lầu Mí Phứ, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Săm Pun tận tình hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Với người sử dụng điện thoại thành thạo, cài đặt một ứng dụng có thể chỉ mất ít phút, nhưng với người chưa quen công nghệ, mỗi bước đều cần được chỉ dẫn. Quan sát đồng chí Phứ kiên nhẫn giải thích những chỗ bà con còn lúng túng, chúng tôi hiểu thêm công sức phía sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy.

Là người Mông, đồng chí Phứ có lợi thế khi trò chuyện với bà con cùng dân tộc bằng tiếng mẹ đẻ. Anh chia sẻ: “Trao đổi bằng tiếng Mông, bà con dễ hiểu và cũng mạnh dạn hỏi hơn. Khi hướng dẫn sử dụng ứng dụng, tôi giải thích trước việc đó giúp ích gì cho cuộc sống, rồi mới chỉ từng thao tác. Chỗ nào bà con chưa hiểu thì hướng dẫn lại, để bà con tự làm thử, mình xem còn vướng ở đâu để giúp”.

Anh Sùng Mí Lía, thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ, chia sẻ: “Tôi chưa quen sử dụng ứng dụng VNeID nên có những thao tác không biết làm. Được đồng chí Phứ hướng dẫn từng bước, tôi dễ hiểu hơn. Chỗ nào chưa rõ, tôi hỏi lại và được giải thích cặn kẽ nên sau này có thể tự sử dụng khi cần”.

Đại úy Lầu Mí Phứ cùng cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Săm Pun phối hợp với cán bộ thôn tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Không chỉ hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, những lần xuống cơ sở còn là dịp để Đại úy Lầu Mí Phứ và đồng đội tuyên truyền, giải thích những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Tại thôn Mỏ Phàng, nơi trạm đứng chân, cán bộ biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cán bộ thôn nắm tình hình; tuyên truyền các quy định về xuất, nhập cảnh, đi lại qua khu vực biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc và giải đáp những vấn đề bà con còn băn khoăn.

Bà Mua Thị Và, Trưởng thôn Mỏ Phàng, cho biết: “Điều bà con cần là được giải thích rõ những quy định liên quan trực tiếp đến cuộc sống, việc đi lại, làm thủ tục. Đồng chí Phứ cùng cán bộ của trạm tận tình hướng dẫn, nội dung nào bà con chưa hiểu thì giải thích thêm. Thôn cũng phối hợp tuyên truyền để người dân nắm được và thực hiện đúng. Có các đồng chí biên phòng đồng hành, việc vận động bà con thuận lợi hơn”.

Đại úy Lầu Mí Phứ cùng cán bộ các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Từ những lần gặp gỡ như thế, người dân dần mạnh dạn tìm đến cán bộ biên phòng khi chưa rõ quy định; người lính cũng hiểu thêm khó khăn, nhu cầu của bà con để có cách tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Sự gần gũi, tin cậy được bồi đắp từ việc lắng nghe và cùng giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống.

Trách nhiệm của người Trạm trưởng

Khi chúng tôi hỏi về cơ duyên đến với Bộ đội Biên phòng, Đại úy Lầu Mí Phứ nhắc đến tuổi thơ được gần gũi với những người lính nơi quê nhà. Anh chia sẻ: “Sinh ra trong gia đình đồng bào Mông ở biên giới, từ nhỏ tôi đã được theo các chú, các anh, được cùng ăn, cùng ở và chứng kiến những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Từ đó, tôi quyết tâm phấn đấu để trở thành người lính, phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Ước mơ ấy theo chàng trai sinh năm 1996, quê ở xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang đến khi trưởng thành. Ra trường năm 2020, Lầu Mí Phứ công tác tại Đồn Biên phòng Đồng Văn, sau đó chuyển về Đồn Biên phòng Phó Bảng. Từ tháng 2-2026, anh nhận công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun.

Trên cương vị Trạm trưởng, Đại úy Lầu Mí Phứ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Săm Pun.

Qua nhiều địa bàn công tác, người sĩ quan trẻ từng bước tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn cuộc sống của đồng bào và yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ biên giới. Nay trên cương vị Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, đồng thời là Bí thư Chi bộ 3, trách nhiệm của anh không chỉ là cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát cửa khẩu mà còn tổ chức, điều hành công việc, giữ vững đoàn kết và phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc) là điểm giao thương, đi lại của cư dân hai bên biên giới. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng lưu lượng người qua cửa khẩu đạt hơn 60.500 lượt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trạm Biên phòng cửa khẩu Săm Pun đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng thiết bị đọc hộ chiếu điện tử, quét mã vạch và hệ thống đối chiếu dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Đại úy Lầu Mí Phứ cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số trong thời gian qua giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh. Hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu hỗ trợ cán bộ phát hiện nhanh các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ hết giá trị hoặc có dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cửa khẩu”.

Đại úy Lầu Mí Phứ tận tình hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số trong quá trình thực hiện thủ tục tại cửa khẩu Săm Pun.

Công nghệ hỗ trợ xử lý công việc nhanh hơn, nhưng từng trường hợp vẫn cần cán bộ xem xét cẩn trọng, đúng quy trình, thẩm quyền. Với người Trạm trưởng, yêu cầu đặt ra là phải bao quát công việc, phân công nhiệm vụ phù hợp, kiểm tra quá trình thực hiện và duy trì sự phối hợp thống nhất giữa các vị trí; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ở một đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, tác phong của người phụ trách cũng tác động trực tiếp đến cán bộ, chiến sĩ. Với Đại úy Lầu Mí Phứ, trách nhiệm ấy trước hết được thể hiện bằng sự nêu gương.

Anh chia sẻ: “Là người đứng đầu, tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu chấp hành kỷ luật, thực hiện đúng chức trách, tận tình với bà con và cùng đồng đội tháo gỡ khó khăn. Trực tiếp hướng dẫn, lắng nghe người dân cũng giúp tôi biết bà con còn vướng ở đâu, nội dung nào cần giải thích kỹ, phần việc nào cần phối hợp tốt hơn”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để người dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, đánh giá: “Đồng chí Phứ là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc; chủ động đề xuất cách làm, chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát cửa khẩu. Trên cương vị Trạm trưởng, Bí thư Chi bộ, đồng chí phát huy tốt vai trò nêu gương, cùng tập thể tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận khi năm 2025, Đại úy Lầu Mí Phứ được Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Song, điều đọng lại sau cuộc gặp với chúng tôi vẫn là hình ảnh người Trạm trưởng trẻ kiên nhẫn hướng dẫn bà con giữa chợ phiên, rồi trở về cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ nơi cửa khẩu. Trách nhiệm và nghĩa tình của người lính biên phòng được thể hiện từ chính những công việc bình dị như thế.