Đại úy Lăng Văn Hải - tấm gương dũng cảm cứu cháu bé giữa dòng nước lũ

Thời điểm đó, thôn Xuân Phú bị ngập sâu, chia cắt do mưa lũ. Sau khi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 24/8, đoàn công tác Công an xã Bắc Lũng trở ra thì Đại úy Lăng Văn Hải phát hiện một cháu nhỏ đang chới với giữa lòng suối nước sâu khoảng 2m, dòng chảy xiết.

Đại úy Lăng Văn Hải làm báo cáo viên tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Bắc Lũng.

“Thấy cháu bé lúc chìm lúc nổi, bản thân lại biết bơi nên em chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao xuống khu vực nước sâu đưa cháu lên”, Đại úy Hải nhớ lại. Ngay sau đó, đồng đội trong đoàn đã hỗ trợ đưa cháu bé vào nơi an toàn và sơ cấp cứu. Cháu bé được xác định là Nguyễn Đức Minh Nhật (sinh năm 2018).

Nói về sự việc này, Thượng tá Vũ Mạnh Tùng, Trưởng Công an xã Bắc Lũng cho biết: “Thời điểm đó nước lũ dâng cao, chảy mạnh. Khu vực cháu bé bị nước cuốn ra rất sâu. May là Hải biết bơi, chứ trong dòng nước như thế, việc lao xuống cứu người rất nguy hiểm. Nếu chậm cứu cháu bé thêm một vài phút, hậu quả sẽ rất khó lường”.

Mới đây, bà Đặng Thị Quyên (mẹ cháu Nhật) đã gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong thư, người mẹ xúc động chia sẻ sự bàng hoàng khi nghe tin con gặp nạn và gửi lời biết ơn sâu sắc tới Đại úy Hải cùng tập thể Công an xã Bắc Lũng khi đã giành lại sự sống cho con mình.

Không chỉ dũng cảm trong tình huống nguy cấp, Đại úy Lăng Văn Hải (sinh năm 1993, Bí thư Chi đoàn Công an xã, Phó Bí thư Đoàn xã Bắc Lũng) còn là một cán bộ năng nổ. Anh tích cực tham mưu triển khai các mô hình như “Thôn an toàn chuyển đổi số” và tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho thanh, thiếu niên địa phương.

Đoàn công tác lãnh đạo, cán bộ Công an xã Bắc Lũng trao quà của Giám đốc Công an tỉnh cho một số hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở thôn Xuân Phú.

Theo lãnh đạo Công an xã Bắc Lũng, trong công tác, Đại úy Hải là cán bộ trẻ, năng nổ, chịu khó, luôn có ý thức học hỏi, cầu tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc, đồng chí cũng gần gũi với đồng đội và Nhân dân, sẵn sàng nhận những phần việc khó, việc phát sinh tại địa bàn”.

Sự việc đã qua đi, nhưng tinh thần dũng cảm, hết lòng vì dân của Đại úy Lăng Văn Hải vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là minh chứng rõ nét cho tình cảm gắn bó thắm thiết giữa lực lượng công an cơ sở với Nhân dân, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng dân.