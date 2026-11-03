Đại úy Công an xã Si Ma Cai hiến máu hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu

Đại úy Giàng Seo Vư hiến máu hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu.

Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút, Công an xã Si Ma Cai nhận được thông tin ông Giàng Seo Diu, sinh năm 1963, trú tại thôn Hòa Bình, đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu và cần gấp 2 đơn vị máu nhóm O trong quá trình chạy thận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Giàng Seo Vư đã đến cơ sở y tế, liên hệ với các y bác sĩ kiểm tra sức khỏe và hiến máu hỗ trợ người bệnh.

Việc làm kịp thời, nghĩa tình của Đại úy Giàng Seo Vư thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an đối với Nhân dân.