Đại uý Công an TP Huế liều mình lao xuống sông cứu nam thanh niên lúc đêm vắng

Khoảnh khắc Đại uý Công an TP Huế liều mình lao xuống sông cứu người tự tử

Công an TP Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra 785 kịp thời cứu sống nam thanh niên nhảy cầu xuống sông Bồ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà, TP Huế), Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường kiểm tra và phát hiện nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông Bồ, đang chới với giữa dòng nước.

Thành viên Tổ công tác 785 Công an TP Huế hỏi thăm tình hình đối với anh H.P sau khi anh này được cứu sống, đưa lên bờ an toàn

Trước tình huống khẩn cấp, không chút chần chừ, Đại uý Nguyễn Quốc Bảo Ân - Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế liều mình lao xuống sông sâu để tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ công tác nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh H.P (SN 2005, trú phường Hương Trà), Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông với ý định tự tử. Sau khi được cứu, anh P được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Đầu tháng 10/2026, Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy Phòng CSGT Công an TP Huế cũng liều mình bơi ra giữa dòng sông Hương cứu người gặp nạn.

Theo đó, khoảng 8h ngày 2/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thủy nội địa, đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt - Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Huế) nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người đang gặp nạn dưới sông, tại khu vực bến Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Trước tình huống này, không chút do dự, Thượng tá Lê Diệt nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân cùng tham gia cứu người. Lúc này, nạn nhân chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40m.

Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và thực hiện sơ cứu ban đầu.

Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế).