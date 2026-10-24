Đại úy Công an TP Cần Thơ cứu cô gái nhảy sông trong đêm

Ngày 24/10, Công an phường Ninh Kiều cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình cô gái 19 tuổi nhảy sông lúc rạng sáng 20/10.

Theo đó, lúc 0h30 ngày 20/10, khi đang tuần tra bảo đảm ANTT trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được hai thanh niên nhờ hỗ trợ đưa một cô gái biểu hiện không làm chủ được hành vi về nhà.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng nỗ lực đưa chị H. vào bờ an toàn.

Khi hai người bạn rời đi, cô gái bất ngờ chạy theo. Trong lúc quan sát, Đại úy Nguyễn Thành Thắng (Cảnh sát khu vực 18) thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía sông Khai Luông nên đuổi theo. Vừa đến bờ sông, cô gái bỏ lại túi xách rồi trầm mình xuống dòng nước đang chảy xiết.

Thư cảm ơn của cha chị H. gửi Công an phường Ninh Kiều.

Đại úy Thắng lập tức lao xuống, tiếp cận tìm và cách đưa cô gái vào bờ. Tuy nhiên, việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn khi cô gái liên tục vùng vẫy… đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn sống. Các thành viên tổ công tác nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa người gặp nạn lên bờ an toàn.

Người được cứu là chị N.L.G.H. (SN 2007, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ). Sau khi đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều, Tổ công tác động viên, trấn an tinh thần và liên hệ gia đình đến tiếp nhận, chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị H. đến Công an phường Ninh Kiều gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy cùng CBCS đơn vị, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Thành Thắng, đã giúp con mình vượt qua tình huống nguy hiểm.