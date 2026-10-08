Đại úy Công an sáng tạo 'dân vận số', đưa thông tin gần gũi với người dân

Một clip tuyên truyền về phòng, chống ma túy mà Đại úy Mã Quốc Quang tham gia đạo diễn.

Đại úy Mã Quốc Quang, Phó Bí thư Đoàn phường Vĩnh Trạch, thường xuyên tiếp xúc với đoàn viên, thanh niên, học sinh và những gia đình còn khó khăn. Từ thực tế ấy, anh nhận thấy điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, nhất là với người trẻ.

Đại uý Mã Quốc Quang hướng dẫn bơi cho học sinh, trẻ em trên địa bàn dịp hè vừa qua.

Nếu trước đây dân vận chủ yếu gắn với việc cán bộ xuống địa bàn, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thì nay theo anh Quang, không gian mạng cũng là địa bàn gần dân, sát dân. Thay vì đưa nguyên nội dung tuyên truyền khô cứng lên mạng, Đại úy Quang kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn. Các quy định pháp luật được chuyển thành video ngắn, infographic, tình huống trực quan; những cảnh báo tội phạm được kể bằng câu chuyện đời thường. Hoạt động Đoàn hội, an sinh xã hội được ghi lại bằng hình ảnh chân thực để lan tỏa những việc làm tốt. Từ đó, mô hình dân vận khéo “Trái tim nhỏ” trên không gian mạng từng bước hình thành.

Đại uý Mã Quốc Quang tổ chức thi Game show phòng, chống ma tuý trên điện thoại.

Một trong những trăn trở của Đại úy Quang là làm sao để kiến thức pháp luật đến với thanh thiếu niên một cách tự nhiên, dễ nhớ. Thấy người trẻ thích điện thoại, thích trò chơi và tương tác, anh bắt tay nghiên cứu, lập trình website, xây dựng hai trò chơi tương tác trực tuyến về phòng chống ma túy. Thay vì nghe tuyên truyền một chiều, người tham gia cần trả lời câu hỏi, lựa chọn phương án và xử lý những tình huống cụ thể. Mỗi lựa chọn là một lần người chơi chủ động tìm hiểu pháp luật.

Qua mạng xã hội, Đại uý Mã Quốc Quang kết nối nhà hảo tâm tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Điều đáng nói, những sản phẩm này không phải có sẵn mà được Đại úy Quang tự nghiên cứu, tạo lập từ yêu cầu thực tế của công tác tuyên truyền. Sản phẩm sau đó được một số cơ quan báo chí tuyên truyền. Từ phòng chống ma túy, cách làm này được mở rộng sang những vấn đề gần gũi với thanh thiếu niên, như: nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em; an toàn giao thông; phòng chống đuối nước và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đại úy Quang hướng dẫn sinh viên trở thành các tuyên truyền viên số.

Với Đại úy Mã Quốc Quang, mục tiêu không phải để pháp luật “được nghe”, mà để người trẻ hiểu, nhớ và biết cách vận dụng vào cuộc sống. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, trang mạng xã hội của Đại úy Quang còn trở thành nơi kể những câu chuyện đẹp.

Đó là hình ảnh một em nhỏ có thêm phương tiện đến trường; những học sinh vùng sông nước được học bơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ; những phần quà an sinh tận tay người khó khăn; những bộ quần áo được tiếp nhận, giặt sạch, tẩy trắng trước khi trao lại cho học sinh; hay những đoàn viên, thanh niên cùng dọn dẹp Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự tay chuẩn bị mâm cơm dâng Bác...

Đại uý Mã Quốc Quang hướng dẫn một số KOL đến từ nhiều địa phương trong một phân cảnh video tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Những việc làm bình dị ấy, qua cách kể chân thành, tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội. Từ một câu chuyện, người xem đồng cảm; từ sự đồng cảm, những người có điều kiện tìm đến để sẻ chia.

Theo Đại úy Mã Quốc Quang, cái “khéo” của dân vận trên không gian mạng không nằm ở việc thu hút thật nhiều lượt xem, mà là biến sự quan tâm thành hành động. Một người theo dõi có thể trở thành tình nguyện viên; một KOL từ chia sẻ bài viết trở thành người trực tiếp tham gia. Một doanh nghiệp biết đến hoàn cảnh khó khăn có thể trở thành đơn vị đồng hành. Nhờ đó, thông qua hoạt động Đoàn hội, mô hình “Trái tim nhỏ” được kết nối, huy động lên đến hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, Đại úy Quang trực tiếp xây dựng, biên tập và sản xuất hàng trăm bài viết, video, infographic tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa tội phạm và lan tỏa những câu chuyện đẹp. Trang mạng xã hội cá nhân của Đại uý Quang hiện có trên 53.000 người theo dõi; hơn 500 sản phẩm tuyên truyền đạt hơn 10 triệu lượt người xem...

Đại úy Quang quan niệm phải “xây” để “chống” - chủ động đưa thông tin chính thống đến người dân, giúp họ nhận diện thủ đoạn của tội phạm, hiểu pháp luật và đồng thời tạo ra nhiều câu chuyện đẹp để thông tin tích cực có khả năng lan tỏa tự nhiên trên môi trường mạng.

Từ hạt nhân “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” với 23 thành viên, Đại úy Quang từng bước kết nối đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp và KOL cùng tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhiều người từ chỗ theo dõi, chia sẻ nội dung đã trở thành những “tuyên truyền viên số”, cùng lan tỏa thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt và trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trung tá Nguyễn Văn Thum, Trưởng Công an phường Vĩnh Trạch đánh giá cao việc Đại úy Mã Quốc Quang biết phát huy lợi thế công nghệ, mạng xã hội để đổi mới phương thức dân vận, tuyên truyền pháp luật, tập hợp thanh niên và kết nối các nguồn lực phục vụ nhân dân.

Với Đại úy Quang, công nghệ chỉ là phương tiện, nhân dân mới là trung tâm. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vẫn là phương thức gần dân không thể thay thế của Công an cơ sở, nhưng trong thời đại số, gần dân còn là hiện diện đúng lúc, đúng cách ở nơi người dân đang hiện diện.

Và khi sức ảnh hưởng trên không gian mạng được chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì cộng đồng, đó cũng là lúc người chiến sĩ Công an đang góp thêm một cách làm mới để bồi đắp thế trận lòng dân trong cả đời thực lẫn không gian số.