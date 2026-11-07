Đại uý Công an lao xuống sông Đồng Nai cứu người đuối nước

Khi đó Đại úy Đoàn Châu Khanh đang trên đường ghé thăm nhà bạn tại khu vực gần cầu Hóa An (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai), thấy người bị nạn dưới sông, anh đã không ngần ngại tiếp cận hiện trường, mặc áo phao cứu hộ trên cầu rồi lao xuống dòng nước xiết.

Đại úy Đoàn Châu Khanh cứu nạn nhân dưới sông.

Anh đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân đang chới với, vật lộn với dòng nước chảy xiết và dìu, kéo thành công nạn nhân lên bến thuyền gần đó và đưa vào bờ an toàn.

Đại úy Đoàn Châu Khanh đã cứu nạn nhân an toàn.

Khi được trấn an và bình tĩnh lại, nạn nhân mới thông tin rõ tên là N.V.T (SN 1999, tạm trú tại khu phố Phước Kiểng, phường Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Nguyên nhân do anh T. buồn chuyện gia đình nên đã bắt xe ôm đi đến cầu mới Hóa An, nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử.