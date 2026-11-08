Đại úy Công an lao xuống sông cứu người giữa dòng nước chảy xiết

Theo tin từ Công an TP Đồng Nai, khoảng 17h05 ngày 7/11/2026, trong lúc đến thăm bạn tại khu vực gần cầu Hóa An, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai, Đại úy Đoàn Châu Khanh, cán bộ Công an phường Tam Phước, bất ngờ phát hiện một người đang chới với giữa dòng sông, có dấu hiệu đuối nước.

Anh T. được cứu sống. Ảnh: CA.

Trước tình huống nguy cấp, Đại úy Khanh nhanh chóng mặc áo phao, sau đó lao xuống sông để ứng cứu. Dù dòng nước chảy mạnh, anh vẫn nỗ lực bơi đến vị trí nạn nhân, tiếp cận, giữ người này và dìu vào khu vực bến thuyền gần đó. Nhờ sự bình tĩnh, quyết đoán, nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn.

Sau khi được cứu, nạn nhân được trấn an, động viên để ổn định tinh thần. Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn là anh N.V.T. (SN 1999). Do buồn chuyện gia đình, anh T. tìm đến khu vực cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông.

Sau khi sức khỏe và tinh thần dần ổn định, anh T. được Đại úy Khanh đưa về nhà, bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

Hành động dũng cảm, kịp thời của Đại úy Đoàn Châu Khanh đã góp phần cứu sống một người dân trong tình huống nguy hiểm.