Đại uý Công an lao xuống sông, cứu nam thanh niên nhảy cầu

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung, phường Hương Trà, Tổ tuần tra 785 nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức đến kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông Bồ, đang chới với giữa dòng nước.

Trước tình huống nguy cấp, Đại uý Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế, lập tức lao xuống sông, tiếp cận để cứu nạn nhân.

Video Đại uý Nguyễn Quốc Bảo Ân - Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế liều mình lao xuống sông để tiếp cận, ứng cứu nạn nhân.

Các thành viên còn lại nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, cứu hộ, phối hợp đưa nam thanh niên vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (SN 2005, trú phường Hương Trà, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động dại dột, nhảy cầu xuống sông.

Sau khi được cứu lên bờ, anh P. được lực lượng công an hỏi han, động viên và đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, phường Phong Thái, để điều trị, theo dõi sức khỏe.