Đại úy công an lao xuống rạch cứu cô gái giữa đêm

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Thành Thắng, cán bộ Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã kịp thời phát hiện và cứu một cô gái nhảy xuống rạch Khai Luông giữa đêm khuya.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 20/10, trong lúc tuần tra trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được hai thanh niên đề nghị hỗ trợ một cô gái có biểu hiện không làm chủ được hành vi.

Sau khi hai người bạn rời đi theo đề nghị của Tổ công tác, cô gái bất ngờ chạy theo. Quan sát tình hình, Đại úy Nguyễn Thành Thắng, Cảnh sát khu vực 18, nhận thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía rạch Khai Luông nên lập tức đuổi theo.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng không ngần ngại nguy hiểm lao xuống con rạch để cứu người.↵

Khi vừa đến bờ rạch, cô gái bỏ lại túi xách rồi bất ngờ nhảy xuống nước. Không chần chừ, Đại úy Thắng lao xuống rạch, tiếp cận và tìm cách đưa cô gái vào bờ.

Quá trình cứu người gặp nhiều khó khăn do cô gái liên tục vùng vẫy, đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn tiếp tục sống. Trước tình huống nguy hiểm, các thành viên trong Tổ công tác nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa cô gái lên bờ an toàn.

Người được cứu là chị N.L.G.H. (sinh năm 2007, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ). Sau đó, Tổ công tác đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều để động viên, trấn an tinh thần, đồng thời liên hệ gia đình đến tiếp nhận và chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị H. đã trực tiếp đến Công an phường Ninh Kiều gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Thành Thắng. Gia đình cũng gửi thư bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, giúp con gái vượt qua tình huống nguy hiểm.