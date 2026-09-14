Đại úy Công an kịp thời ngăn tình huống nguy hiểm trên cầu Xuân Sơn

Khoảng 17h30 ngày 14/9, trong quá trình di chuyển qua cầu Xuân Sơn, thuộc xã Phong Nha, Đại úy Bùi Đăng Liêm, cán bộ Công an xã Phong Nha, phát hiện một nam thanh niên trèo lên phần lan can thành cầu và di chuyển ở vị trí nguy hiểm.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy nam thanh niên đi trên phần ống phía trên lan can cầu, hai tay dang ra để giữ thăng bằng. Bên dưới là sông Son, nước đang chảy xiết; mặt cầu và lan can ướt do trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ trượt chân, rơi xuống sông.

Đại úy Bùi Đăng Liêm, cán bộ Công an xã Phong Nha, kịp thời tiếp cận, đưa nam thanh niên rời khỏi vị trí nguy hiểm trên cầu Xuân Sơn. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Đại úy Bùi Đăng Liêm lập tức tìm cách tiếp cận.

Trong điều kiện trời mưa, thành cầu trơn trượt và vị trí nam thanh niên đứng ở độ cao lớn, Đại úy Liêm bình tĩnh áp sát, khống chế và đưa người này xuống khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được đưa xuống cầu, nam thanh niên được lực lượng Công an đưa về trụ sở Công an xã Phong Nha để hỗ trợ ổn định tâm lý, đồng thời liên hệ với gia đình.

Hành động nhanh chóng, kịp thời của Đại úy Bùi Đăng Liêm đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho nam thanh niên. Sự việc cũng nhận được sự ghi nhận, đồng tình của người dân chứng kiến.