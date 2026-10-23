Đại úy Công an kịp thời hiến máu hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật

Nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương về việc cần khẩn cấp nhóm máu B để phục vụ phẫu thuật cho bệnh nhân Cư Seo Chơ, sinh năm 1986, trú tại thôn Lao Mao Chải, xã Pha Long, Đại úy Vũ Minh Việt, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Mường Khương đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, trực tiếp đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương tham gia hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ ca phẫu thuật.

Đại úy Vũ Minh Việt, Công an xã Mường Khương hiến máu kịp thời phục vụ ca phẫu thuật.

Bệnh nhân nhập viện để thực hiện phẫu thuật tháo nẹp xương chậu. Trong quá trình phẫu thuật, do tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Đại úy Vũ Minh Việt thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ Nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.