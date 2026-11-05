Đại úy công an kịp thời giúp người phụ nữ hoảng loạn trên cầu Thuận Phước

Trên đường đi làm, Đại úy Trần Hữu Phúc, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Công an TP Đà Nẵng, phát hiện một phụ nữ có biểu hiện hoảng loạn tại khu vực cầu Thuận Phước. Nhờ kịp thời tiếp cận, động viên và thuyết phục, anh đã giúp người phụ nữ di chuyển đến vị trí an toàn.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, khoảng 6h20 ngày 5/11, khi di chuyển đến khu vực cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, Đại úy Trần Hữu Phúc phát hiện một phụ nữ có biểu hiện mất bình tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân.

Cô gái đã được an ủi động viên để bình tĩnh lại. Ảnh: CA.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Đại úy Phúc nhanh chóng tiếp cận, giữ bình tĩnh trò chuyện, động viên và kiên trì thuyết phục người phụ nữ rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, người phụ nữ đã di chuyển đến vị trí an toàn. Sau đó, Đại úy Phúc thông báo Công an phường Hải Châu đến tiếp nhận, đưa người này về trụ sở để tiếp tục hỗ trợ, xác minh và xử lý vụ việc.

Đại úy Trần Hữu Phúc. Ảnh: CA.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của Đại úy Trần Hữu Phúc góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân, thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Việc làm ý nghĩa này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, luôn chủ động có mặt và hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy cấp.