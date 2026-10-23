Đại úy công an hỗ trợ sản phụ sinh con trên đường đến cơ sở y tế

Sáng 23/10, Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị cho biết, một cán bộ công an xã vừa kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ, góp phần bảo đảm an toàn cho hai mẹ con trong tình huống khẩn cấp.

Sản phụ H.T.L. hiện đang được chăm sóc tại cơ sở y tế. Ảnh: CACC.

Trước đó, sáng 22/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km258+200 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Đại úy Nguyễn Ngọc Văn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Tà Rụt phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu chuyển dạ, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống cấp thiết, Đại úy Văn đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sản phụ, đồng thời phối hợp với người dân đưa chị đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong quá trình di chuyển đến Trung tâm Y tế xã Đakrông, sản phụ đã sinh một bé gái nặng 4kg.

Danh tính người mẹ được xác định là chị H.T.L. (SN 2004, trú tại thôn Ra Poong, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi sinh, hai mẹ con được cơ sở y tế tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Việc Đại úy Nguyễn Ngọc Văn kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an.

Công an xã Tà Rụt đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị xem xét ghi nhận, biểu dương và có hình thức khen thưởng đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Văn.

Hành động kịp thời của nam cán bộ công an không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và tận tụy của lực lượng Công an nhân dân trong đời sống thường ngày.