Đại úy Công an hỗ trợ sản phụ sinh bé gái nặng 4kg trên đường đến Trung tâm Y tế

Vào sáng 22/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại khu vực gần Km258+200 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn thuộc địa phận xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị), Đại úy Nguyễn Ngọc Văn - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Công an xã Tà Rụt phát hiện một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, trong tình trạng cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Chị Hồ Thị Lan trong tình trạng cần được hỗ trợ kịp thời về y tế.

Trước tình huống trên, Đại úy Nguyễn Ngọc Văn khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ sản phụ và phối hợp người dân đưa sản phụ đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc, cấp cứu kịp thời.

Trên đường đến Trung tâm Y tế xã Đakrông thì sản phụ sinh một bé gái nặng 4kg. Được hỗ trợ kịp thời nên mẹ con sản phụ an toàn, “mẹ tròn con vuông” và đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế sau khi sinh.

Gia đình, người thân sản phụ vô cùng vui mừng. Sản phụ là chị Hồ Thị Lan (SN 2004, trú thôn Ra Poong, xã Đakrông), người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hành động nhanh nhạy, đầy trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân của Đại úy Nguyễn Ngọc Văn đã kịp thời giúp đỡ công dân trong tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Sản phụ Hồ Thị Lan sinh con an toàn nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của Đại úy Nguyễn Ngọc Văn.

Công an xã Tà Rụt đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Quảng Trị để xem xét ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của Đại úy Nguyễn Ngọc Văn và có hình thức khen thưởng theo quy định, góp phần nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an nhân dân.