Đại úy công an hỗ trợ sản phụ chuyển dạ đến cơ sở y tế

Sáng 23/10, Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) cho biết, một cán bộ Công an xã vừa kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ, sinh con an toàn trên đường đến cơ sở y tế.

Trước đó, sáng 22/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km258+200 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Đại úy Nguyễn Ngọc Văn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Công an xã Tà Rụt) phát hiện một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Sản phụ H.T.L. hiện đang được chăm sóc tại cơ sở y tế. Ảnh: CACC.

Trước tình huống trên, Đại úy Nguyễn Ngọc Văn tiếp cận, hỗ trợ sản phụ và phối hợp với người dân đưa chị đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong quá trình di chuyển đến Trung tâm Y tế xã Đakrông, sản phụ sinh một bé gái nặng 4kg. Sản phụ được xác định là chị H.T.L. (SN 2004), trú thôn Ra Poong, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Hiện, chị L. và cháu bé đang được cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Theo Công an xã Tà Rụt, hành động của Đại úy Nguyễn Ngọc Văn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an, góp phần bảo đảm an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh trong tình huống khẩn cấp.

Công an xã Tà Rụt báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị để xem xét ghi nhận, biểu dương và có hình thức khen thưởng đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Văn, qua đó lan tỏa những việc làm ý nghĩa, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.