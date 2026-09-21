Đại úy Công an hiến tiểu cầu khẩn cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức

Đại úy Nguyễn Tiến Đạt kiên nhẫn thực hiện gạn tách tiểu cầu, kịp thời cung cấp nguồn máu quý giá cho ca phẫu thuật.

Ngày 21-9, Khoa Hồi sức tích cực II thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bước vào guồng quay hối hả thường lệ. Trên giường bệnh, ông Nguyễn Đình Vinh (SN 1957) đang trong tình trạng nguy kịch do tắc ruột. Bác sĩ điều trị vừa ký bục tờ phiếu dự trù chế phẩm máu, đánh dấu tích vào ô "Khẩn cấp". Yêu cầu đưa ra là phải có khối tiểu cầu gạn tách nhóm O+ ngay lập tức, nếu không, bệnh nhân không đủ điều kiện để bước vào ca phẫu thuật sinh tử.

Giữa lúc gia đình đang hoang mang vì kho máu của viện cạn kiệt nhóm tiểu cầu tương thích, thông tin này nhanh chóng được chuyển đến Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Một dòng tin báo khẩn lập tức nhấp nháy trên nhóm điều hành: "Cần truyền tiểu cầu nhóm máu O. Bệnh nhân bị tắc ruột cần máu gấp để mổ. Sáng nay có đồng chí nào tới hiến giúp gia đình...".

Chỉ vài phút sau khi dòng tin phát đi, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng phản hồi. Biết bản thân mang nhóm máu O và đủ điều kiện sức khỏe, anh xin ý kiến chỉ huy đơn vị, tạm gác lại công việc hành chính đầu tuần để chạy xe thẳng tới bệnh viện.

Đứng trước cửa Phòng 309 - Khu vực tiếp nhận hiến máu, Đại úy Đạt gặp gỡ người nhà bệnh nhân. Cái bắt tay thật chặt, ánh mắt rưng rưng của người đàn ông mặc áo đỏ đang ngóng đợi máu cho người thân thay cho vạn lời cảm ơn. Không mất nhiều thời gian, người sĩ quan Công an bước vào làm thủ tục.

Sau các bước kiểm tra huyết áp và khám sàng lọc nhanh từ nhân viên y tế, Đại úy Đạt bước tới giường bệnh. Cánh tay áo màu xanh cỏ úa xắn cao, anh kiên nhẫn nằm nối với hệ thống máy gạn tách. Tiếng bíp bíp của cỗ máy chạy đều đặn. Từng giọt tiểu cầu quý giá từ cơ thể người lính trẻ dần được chắt lọc, truyền sang túi dự trữ.

Hơn một giờ đồng hồ gạn tách kết thúc. Nguồn máu nóng kịp thời được chuyển thẳng xuống phòng mổ, tiếp thêm một nhịp đập sinh tử cho ông Vinh. Xong việc, Đại úy Đạt chỉ kịp uống cốc nước nạp lại năng lượng rồi lặng lẽ rời viện, quay trở lại đơn vị tiếp tục ca trực ngày đầu tuần.