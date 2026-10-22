Đại úy Công an hiến máu hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật

Vào hồi 12h30' ngày 21/10/2026, Công an xã Mường Khương nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương về việc cần nhóm máu B để phục vụ phẫu thuật cho bệnh nhân Cư Seo Chơ (SN 1986), trú tại thôn Lao Mao Chải, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân nhập viện để thực hiện phẫu thuật tháo nẹp xương chậu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, Đại úy Vũ Minh Việt, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Mường Khương đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, trực tiếp đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương tham gia hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ ca phẫu thuật.

Đại uý Vũ Minh Việt hiến máu phục vụ ca phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, do tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Đại úy Vũ Minh Việt thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.