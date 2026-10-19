Đại úy Công an 45 lần hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, đối với Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, mỗi lần hiến máu không chỉ là hành động hưởng ứng phong trào tình nguyện mà còn là cách thiết thực để sẻ chia với những bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.

Mỗi khi nhận được thông tin có người cần tiểu cầu khẩn cấp, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, anh đều chủ động sắp xếp công việc, nhanh chóng đến bệnh viện khi đủ điều kiện hiến tặng, với mong muốn góp phần giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điều anh luôn nghĩ đến mỗi lần hiến máu là làm sao có thể tiếp thêm cơ hội sống cho người bệnh, giúp họ vượt qua thời khắc hiểm nghèo, sớm hồi phục và trở về bên gia đình.

Với anh, 45 lần hiến máu và tiểu cầu không phải là thành tích để đong đếm, mà là niềm hạnh phúc khi biết sự sống của người khác có thể được tiếp nối nhờ sự sẻ chia của mình.

Với suy nghĩ giản dị ấy, anh bền bỉ duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện trong suốt thời gian qua, dù công việc chuyên môn luôn đòi hỏi sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với người chiến sĩ Công an, niềm vui không nằm ở số lần được ghi nhận mà ở cơ hội góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người đang cần sự hỗ trợ.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện với 45 lần hiến máu toàn phần và tiểu cầu.

Trong 45 lần hiến máu và tiểu cầu, có một kỷ niệm khiến Đại úy Nguyễn Tuấn Anh luôn nhớ mãi. Đó là lần anh nhận được thông tin một cháu bé là người dân tộc thiểu số, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đang trong tình trạng nguy kịch, cần được truyền tiểu cầu khẩn cấp.

Trước tình cảnh của bệnh nhi, anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến tặng tiểu cầu, mong góp phần giúp cháu vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sau khi hoàn thành việc hiến tặng, anh vẫn thấp thỏm lo lắng, thường xuyên liên hệ với các y, bác sĩ để hỏi thăm tình hình điều trị của cháu bé.

Chỉ đến khi nhận được tin bệnh nhi đã vượt qua cơn nguy kịch, anh mới thực sự nhẹ lòng. Với anh, đó là niềm vui khó diễn tả thành lời khi biết việc làm của mình đã góp phần mang lại hy vọng cho một sinh mệnh nhỏ bé và gia đình đang trải qua những ngày tháng đầy lo âu.

Câu chuyện ấy là một phần trong hành trình thiện nguyện thầm lặng của người chiến sĩ Công an. Không cần những việc làm lớn lao hay lời nói hoa mỹ, một nghĩa cử xuất phát từ trái tim, được thực hiện đúng lúc, cũng có thể mang đến hy vọng cho những gia đình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống.

Đặc biệt, đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc kịp thời tiếp nhận nguồn máu và tiểu cầu phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị. Vì vậy, mỗi người sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, chữa bệnh mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và tình người trong cộng đồng.

45 lần hiến máu và tiểu cầu là dấu mốc đáng trân trọng, nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn chính là tấm lòng của người cán bộ Công an luôn sẵn sàng sẻ chia khi cộng đồng cần đến. Nghĩa cử ấy góp phần thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” thông qua những hành động bình dị, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Từ những giọt máu trao đi, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân. Hành trình của anh cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa: sự sống có thể được tiếp nối từ những việc làm bình thường nhất, khi mỗi người biết yêu thương, sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.