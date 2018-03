Đại úy cảnh sát giao thông đạp người vi phạm do 'mất bình tĩnh'?

Công an Cà Mau cho rằng anh Giang chạy xe máy sau khi uống rượu là không đúng và sẽ xử lý nghiêm đại úy đạp vào ngực người này.

Trao đổi với Zing.vn sáng 30/3, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình (Cà Mau), cho biết đơn vị đang làm quy trình xử lý, kỷ luật đại úy Trần Hoàng Huy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động. Theo ông Quân, đại úy Huy đã vi phạm quy định của ngành liên quan đến tác phong, lễ tiết của người Công an Nhân dân.

Hơn hai tháng trước, đại úy Huy bị anh Bùi Văn Giang (40 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) tố cáo đạp anh nhập viện. Vụ việc xảy ra đêm 15/1, ở khu vực gần cầu Kênh 6, xã Tân Bằng.

Anh Giang nói sẽ tiếp tục khiếu nại vì người đàn ông này không hài lòng với kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Theo anh Giang, sau khi nhậu với bạn, anh chạy xe về thì thấy cảnh sát giao thông phía trước nên dừng xe trên cầu Kênh 6. Sau đó anh đến gặp lực lượng tuần tra để xin dẫn bộ qua chốt kiểm tra nhưng không được cảnh sát đồng ý.

"Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn. Tôi xin dẫn bộ chứ không chạy xe nhưng các anh không cho. Sau đó tôi gạt tay khiến một cảnh sát ngã xuống ghế. Anh này ngồi dậy dùng giày đạp vào người tôi", anh Giang kể.

Sau sự việc, anh Giang nói mình đã ngất xỉu, được người thân đưa vào bệnh viện rạng sáng 16/1. Giấy chứng nhận thương tích ghi: "Chấn thương ngực khai do đánh".

Theo thông báo giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau thì anh Giang chạy xe máy từ quán nhậu đến cầu Kênh 6 khi trong người có rượu bia. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn anh Giang là 0,546 mg/1 lít khí thở nên tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện của anh này là đúng quy định.

Đối với việc đại úy Huy té ngã sau khi giằng co với anh Giang, Công an Cà Mau kết luận: "Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực ông Giang. Về sai phạm của đồng chí Huy, Công an Cà Mau sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành".

Xã Tân Bằng (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường