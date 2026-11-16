Đại tướng Trịnh Văn Quyết thăm và chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân chiều 16/11.

Nhân dịp chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và chúc mừng các cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân đón đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Đại tướng Trịnh Văn Quyết dẫn đầu tới thăm và chúc mừng nhân dịp 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, trong những năm qua, Học viện đóng vai trò là trung tâm hàng đầu trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ năm 2018-2024, Học viện là một trong ba cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an được giao thí điểm đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị (theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư). Từ năm 2024 đến nay, Học viện được Ban Bí thư chính thức giao đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị, đã triển khai hàng chục lớp với hàng chục nghìn học viên.

Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chia sẻ tại buổi làm việc.

Học viện Chính trị Công an nhân dân tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị từ các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân. Nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ khoa học cấp Quốc gia và cấp Bộ, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng cùng nhiều đề án chiến lược cho Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, Học viện Chính trị Công an nhân dân hướng tới mục tiêu phát triển thành một trường Đảng kiểu mẫu trong lực lượng Công an nhân dân, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đổi mới chương trình đào tạo. Học viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, từ đó tham mưu cho các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách liên quan đến công tác Công an...

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác thăm không gian truyền thống của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Trong thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng được đến thăm Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng thời chúc mừng sự phát triển, trưởng thành của nhà trường trong suốt 12 năm qua đã có những đóng góp lớn cho lực lượng Công an nhân dân và cho đất nước; khẳng định vai trò của học viện với tư cách là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng học viện trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chất lượng cao của cả nước. Học viện cần tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành với tư cách là đội ngũ các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu chuyên sâu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng mong muốn Học viện Chính trị Công an nhân dân chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, bảo đảm người học có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân và đất nước...