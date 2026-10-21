Đại tướng Pháp ngạc nhiên trước sự thay đổi mạnh mẽ của Quân đội Nga sau 4 năm chiến sự

Tham mưu trưởng Lục quân - Đại tướng Jacques Langlade de Montgros nhận xét, Quân đội Nga đã trở thành một lực lượng vũ trang hiện đại, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Pháp, Đại tướng de Montgros đã trình bày và phân tích sơ bộ về chiến dịch phản công mang tên Vivaldi của Lực lượng vũ trang Ukraine, được tiến hành theo hướng Krasnolimansk.

Theo vị Đại tướng, Quân đội Ukraine đã thành công trong việc triển khai robot chiến đấu khi tiến sâu vào hậu phương Nga, đưa chúng ra trận bằng đường không thông qua việc sử dụng máy bay không người lái và duy trì liên lạc ổn định trong điều kiện tác chiến khó khăn.

Tham mưu trưởng Lục quân Pháp khẳng định, các hệ thống không người lái trên mặt đất đã phát huy hiệu quả cao khi làm gián đoạn hoạt động hậu cần của các đơn vị Nga.

Tuy vậy chiến dịch này không mang lại những thành tựu đáng kể, xét đến quy mô của cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi và toàn bộ chiến tuyến dài 1.200 km.

Theo vị tướng Pháp, mặc dù thành công hạn chế nhưng chiến dịch này đã tạo ra một số thay đổi trong cán cân quyền lực. Chiến tuyến về cơ bản vẫn giữ nguyên nhưng cho thấy có khả năng thay đổi hoàn toàn trong tương lai.

Bên cạnh đó vị tướng Lục quân, Tham mưu trưởng Không quân Pháp - Đại tướng Jérôme Bellanger cũng có đồng nhận định rằng Quân đội Nga đang gia tăng mạnh mẽ năng lực chiến đấu.

Ông Bellanger tin rằng hình thức tác chiến thông qua máy bay không người lái và tên lửa ngày càng leo thang, "trái ngược với một số tuyên bố dự đoán về sự suy yếu của cả hai phía".

Ông Bellanger nhấn mạnh Nga vẫn có khả năng sản xuất khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm, và đến cuối mùa hè năm 2026, họ đã phóng 50.000 máy bay không người lái tấn công, “nhiều bằng cả năm 2025”, và đó chỉ là những chiếc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng

"Điều đáng lo ngại nhất là chất lượng hiện đang được kết hợp với số lượng. Về mặt chiến thuật, nước Nga năm 2026 không còn giống như năm 2022 nữa".

"Quân đội Nga đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng, đặc biệt là trong không gian 3 chiều, và họ cũng đã quen thuộc hơn với các hệ thống vũ khí của phương Tây", Đại tướng Bellanger nói rõ.

Theo ghi nhận, sự tiến bộ của Quân đội Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái tấn công là điều hiển nhiên, bởi họ có sẵn tiềm lực khoa học công nghệ vững mạnh.

Nếu như tại thời điểm bắt đầu cuộc chiến, Nga phải nhập khẩu toàn bộ máy bay không người lái cảm tử Shahed của Iran thì đến năm 2023, họ đã có thể tự sản xuất chúng và liên tục cải tiến, cuối cùng nâng cấp bằng động cơ phản lực turbo.

"Mối đe dọa chính hiện nay là máy bay không người lái Geran-5, vì nó bay ở độ cao 6.000 m và tốc độ trên 600 km/h, nằm ngay trong tầm bắn máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Ukraine", vị tướng Pháp nói thêm.

Hơn nữa Đại tướng Bellanger còn chú ý đến việc các máy bay ném bom tiền tuyến của Nga (tức là Su-34) và máy bay ném bom chiến lược "đã quay trở lại cuộc chơi".

Những phương tiện chiến đấu này liên tục gây áp lực lên quân đội, ngành công nghiệp và người dân Ukraine bằng bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, tạo ra ưu thế cực lớn cho Quân đội Nga trong việc gây áp lực.