Dự buổi làm việc có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng báo cáo dự thảo đề án tổ chức Quân đội, trong đó làm rõ phương án tổ chức, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, tổng cục, binh chủng, hệ thống học viện, nhà trường Quân đội và khối doanh nghiệp Quân đội.

Đề án được xây dựng trên cơ sở quán triệt yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong tình hình mới, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức lực lượng với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng tính đặc thù, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm khoa học, sát tình hình thực tiễn.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn nhưng thực sự mạnh, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, quá trình rà soát, sắp xếp phải gắn chặt với điều chỉnh lực lượng, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Việc sắp xếp cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên quân số, nguồn lực cho các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức sau sắp xếp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, vận hành thông suốt và có khả năng thực thi trong thực tiễn.

Cùng với đó, quan tâm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa Quân đội. Việc tổ chức, sắp xếp các cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp Quân đội phải xem xét trong mối quan hệ tổng thể, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng bộ, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án, nhất là đánh giá kỹ tác động, tính toán đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.